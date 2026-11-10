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Digital Governo federal realizará leilão para levar internet 4G e sinal de celular para a zona rural de PE 28 mil localidades rurais do estado e 18 mil pessoas serão beneficiadas

O governo brasileiro realizará um novo leilão, em 8 de dezembro, para selecionar operadoras para ampliar a cobertura em áreas rurais de Pernambuco e outros 16 estados.

O edital do Ministério das Comunicações, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Seja Digital prevê a instalação de infraestrutura de telecomunicações em 28 localidades do estado que ainda não possuem uma cobertura adequada. Cerca de 18 mil pessoas serão beneficiadas com o acesso à internet 4G e o sinal de celular.

A escolha das operadoras será feita pelo 5º Leilão Reverso do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired). No total, serão destinados R$ 24 milhões à iniciativa, com recursos remanescentes do edital do leilão de 4G.

“Levar internet e telefonia móvel a regiões rurais e comunidades remotas é garantir que mais brasileiros tenham acesso a oportunidades, serviços públicos, educação e informação. Estamos trabalhando para reduzir as desigualdades digitais e assegurar que a conectividade chegue a quem mais precisa, em todos os cantos do país”, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Investimento geral

Segundo o governo, o leilão faz parte dos esforços para ampliar a cobertura de telefonia móvel para reduzir a exclusão digital em regiões historicamente desassistidas, como agrovilas, comunidades quilombolas e aldeias indígenas.

Para expandir a conectividade nas 190 localidades de 17 estados, o país investirá R$ 240 milhões. Nas quatro edições anteriores do projeto, outras 347 áreas rurais foram contempladas.

“Os leilões permitem aplicar os recursos públicos de forma mais eficiente, direcionando os investimentos para localidades que ainda não contam com cobertura adequada. É uma iniciativa importante para ampliar a inclusão digital e levar serviços de telecomunicações a populações que historicamente ficaram à margem dessa infraestrutura”, afirma o secretário de Telecomunicações, Hermano Tercius.

Localidades contempladas

Além de Pernambuco, o edital inclui os estados de Alagoas, Piauí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Distrito Federal.

Leilão reverso

Diferente do tradicional, no leilão reverso, vence a operadora que se compromete a realizar o serviço pelo menor valor de recurso público. As empresas interessadas poderão escolher uma ou mais localidades para apresentar um lance único para cada uma.

A proposta que solicitar o menor subsídio para cada localidade será a vencedora.

Veja o cronograma:

7 de novembro de 2026: publicação do edital

7 a 27 de novembro: período para esclarecimento de dúvidas

30 de novembro a 3 de dezembro: manifestação de interesse

4 a 7 de dezembro: habilitação das empresas participantes

8 de dezembro: realização do leilão

10 de dezembro: homologação e publicação dos vencedores

11 a 16 de dezembro: assinatura dos Termos de Compromisso

O edital completo no site da Seja Digital.



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