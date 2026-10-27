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Comustíveis

Governo Federal renova subvenção de R$ 2,12 ao óleo diesel

Medida é válida por um mês, tem neutralidade fiscal e objetiva conter altas decorrentes da volatilidade internacional do petróleo

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A subvenção ao óleo diesel está prevista na Medida Provisória n&ordm; 1.391/2026A subvenção ao óleo diesel está prevista na Medida Provisória nº 1.391/2026 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Governo Federal determinará nesta terça, 27 de outubro, a renovação da subvenção ao óleo diesel rodoviário, no valor de R$ 2,12 por litro do combustível.

A medida dá seguimento às ações que vêm sendo conduzidas desde o início da guerra no Oriente Médio e tem por objetivo reduzir o impacto da volatilidade dos preços internacionais dos combustíveis no mercado brasileiro.

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A subvenção terá a validade de um mês, período a partir do qual poderá ser renovada, sempre levando em consideração o mercado internacional de combustíveis. O impacto fiscal é o mesmo da subvenção que está em vigor, mantida a neutralidade fiscal.

A subvenção ao óleo diesel está prevista na Medida Provisória nº 1.391/2026 e está sendo renovada por meio de portaria do Ministério da Fazenda.

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