BRASIL Governo Federal tem superátiv de R$ 18,27 bilhões em outubro No acumulado do ano, Tesouro Nacional, BC e Previdência Social estão negativos em R$ 75,09 bilhões

O Governo Federal (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social) registrou superávit de R$ 18,27 bilhões em outubro, segundo dados divulgados pelo Ministério da Fazenda nesta terça-feira. A expectativa do mercado, segundo o Departamento de Estudos Econômicos do Bradesco, era de um superávit de R$ 15,5 bilhões.

No acumulado do ano, no entanto, as contas públicas ficaram no vermelho em R$ 75 bilhões.

Em setembro, as contas haviam ficado no azul em R$ 11,5 bilhões em setembro, o melhor resultado para o mês de setembro desde 2010. O bom resultado, no entanto, foi influenciado pela entrada de R$ 26 bilhões de recursos apropriados pelo Tesouro de contas paradas no PIS/Pasep.

Esses recursos não foram contabilizados como receita pelo Banco Central, que é quem faz a consolidação da estatística fiscal para fins de cumprimento da meta de resultado primário.

Arrecadação

Em outubro, a arrecadação com impostos, contribuições e demais receitas do governo registrou aumento real (após descontada a inflação) de 0,10% em outubro deste ano, ficando em R$ 215,6 bilhões. No mesmo mês do ano passado, o total arrecadado foi de R$ 205,4 bilhões.

Foi a primeira alta após quatro quedas consecutivas ao mês. De janeiro a outubro de 2023, em valores corrigidos pelo IPCA, a arrecadação somou R$ 1,907 trilhão , queda de 0,68% em relação ao mesmo período de 2022.

