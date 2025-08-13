A- A+

BRASIL Governo federal vai suspender tributos para exportadores brasileiros afetados por tarifaço de Trump Para ter acesso ao benefício, a empresa precisará comprovar os compromissos de exportação para os Estados Unidos

Para ajudar os exportadores prejudicados pelo tarifaço de Donald Trump sobre os produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos, o governo Lula irá suspender, por um ano, o pagamento de tributos previstos no regime especial de drawback.

Drawback é um regime aduaneiro que permite a suspensão ou isenção de tributos incidentes na aquisição de insumos empregados ou consumidos na industrialização de produtos exportados. O mecanismo funciona como incentivo às exportações brasileiras.

Há três modalidades de drawback: suspensão, isenção e restituição de tributos.

A modalidade suspensão consiste na suspensão de tributos incidentes sobre a aquisição, no mercado interno ou via importação, de mercadorias para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado.





Os detalhes da medida constam de uma medida provisória (MP) a ser assinada pelo presidente Lula em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira.

Para ter acesso ao benefício, a empresa precisará comprovar os compromissos de exportação para os Estados Unidos.

Esse documento precisará atestar a intenção comercial, preexistente à data de entrada em vigor da medida provisória, de venda para os Estados Unidos dos produtos objeto dos compromissos de exportação e contrato preexistente à data de entrada em vigor da MP ou nota fiscal de venda do fabricante-intermediário para a empresa industrial-exportador.

O prazo de prorrogação excepcional de um ano será contado a partir da data de assinatura de um termo com o governo.

