A- A+

Conselho Nacional de Trânsito Governo formaliza suspensão de multas por evasão de pedágio 'free flow' De acordo com o ato, as cobranças ficarão suspensas por 200 dias e voltarão a valer depois desse período caso o motorista não quite o valor

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) formalizou no Diário Oficial da União (DOU) o regime de transição anunciado na terça-feira, 28, pelo governo federal para a consolidação dos sistemas de pedágio eletrônico sem cancelas, conhecidos como free flow.

A medida inclui a suspensão das multas por evasão desse tipo de pedágio. De acordo com o ato, as cobranças ficarão suspensas por 200 dias e voltarão a valer depois desse período caso o motorista não quite o valor.

A decisão também vale para os condutores que já tinham multas antes da divulgação da suspensão. Cerca de 3 milhões de infrações de trânsito emitidas em decorrência de pedágios "free flow" em rodovias federais e estaduais devem ser canceladas.

Se o valor do pedágio for pago dentro do prazo, a multa deixará de valer e os pontos na carteira não serão contabilizados. A penalidade por evasão de pedágio no Brasil custa R$ 195,23, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e é considerada uma infração grave. Além do valor financeiro, o condutor recebe 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A decisão do Contran estabelece que, "em decorrência do prazo concedido, e exclusivamente durante este período, não será configurada a infração, especificamente quanto à tipificação de deixar de efetuar o pagamento das tarifas de pedágio em sistemas de livre passagem ('free flow')".



Veja também