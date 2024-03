Governo ganha mais tempo, e análise de veto de R$ 5,6 bilhões às emendas fica para o fim do mês

A- A+

O Palácio do Planalto ganhou mais tempo junto ao Congresso, e a definição sobre o veto de R$ 5,6 bilhões às emendas de comissão vai ficar para depois do dia 22 de março.

Esta é a data em que o governo vai apresentar o relatório bimestral de receitas e despesas, panorama que será decisivo para estabelecer o montante que o governo conseguirá “devolver” aos congressistas, via recursos que serão alocados nos ministérios.

A espera já havia sido pedida pelo Executivo, mas ainda tinha resistência de parlamentares.

Após diversas rodadas de negociação, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu aguardar até última semana do mês para marcar a sessão de vetos.

"Qualquer debate sobre reorganização do Orçamento, não só sobre emendas, mas sobre outro tema, o governo já disse (o que fará) para a CMO (Comissão de Orçamento). Importante reafirmar hoje: nós vamos aguardar o dia 22 de março, quando teremos o relatório bimestral da arrecadação e da despesa, para termos uma clareza maior sobre a situação orçamentária do país", afirmou o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

O deputado Luiz Motta, relator da Lei Orçamentária Anual (LOA), seguiu a mesma linha:

"Fica para depois do dia 22. Tem que esperar o governo apresentar o relatório", disse o parlamentar.

A espera significa que os deputados terão de definir as presidências das comissões da Câmara sem a garantia de que as verbas dos colegiados serão aumentadas. O presidente Lula vetou, no início do ano, R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão.

O governo tem prometido aos deputados que vai devolver ao menos parte dessa verba, na tentativa de evitar a derrubada do veto. Porém, mesmo que o valor seja recomposto integralmente, os deputados não terão controle direto sobre o direcionamento das verbas, que passará a ser dos ministérios. Esses recursos, no entanto, são passíveis de indicação e podem atender às bases eleitorais dos parlamentares.

