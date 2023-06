A- A+

tecnologia Governo holandês pede acesso a dados do TikTok, enquanto UE investiga Big Techs Objetivo é analisar o funcionamento do algoritmo da plataforma. Pedido ocorre em meio ao maior escrutínio pela Comissão Europeia

O governo holandês pediu ao TikTok, empresa controlada pela ByteDance, que permitisse aos pesquisadores o acesso ao funcionamento da plataforma, numa tentativa de proteger os usuários no ambiente digital. O objetivo é analisar o funcionamento do algoritmo da plataforma, segundo Thomas van Oortmerssen, porta-voz da ministra da digitalização da Holanda, Alexandra van Huffelen.

O pedido do governo holandês ocorre no momento em que a Comissão Europeia se prepara para intensificar o escrutínio sobre 19 empresas de tecnologia, incluindo o TikTok, ao criar uma lista de “plataformas online muito grandes” que estarão sob a Lei de Serviços Digitais do bloco.

A legislação, que se aplica a instituições com pelo menos 45 milhões de usuários ativos mensais, entrará em vigor em 25 de agosto e visa proteger os usuários online, incluindo menores, ao exigir ferramentas robustas de moderação de conteúdo e transparência.

Van Huffelen, que chamou o TikTok de “extremamente viciante” em declarações à RTL News no ano passado, também levantou preocupações sobre os direitos das crianças, na quinta-feira.

Na mira dos reguladores

O TikTok atraiu o escrutínio regulatório dos EUA e da UE sobre possíveis ameaças à segurança representadas pela plataforma de mídia social de propriedade chinesa. O aplicativo também foi criticado por ameaçar o bem-estar das crianças por meio de seus desafios virais e porque seu algoritmo pode encorajar o comportamento viciante entre os adolescentes.

Um porta-voz do TikTok disse que a empresa começou no ano passado a lançar sua interface de programação de aplicativos, que pode ser usada por terceiros para coletar dados sobre como as pessoas usam as mídias sociais. A empresa está trabalhando em um lançamento mais amplo, inclusive para pesquisadores da UE, para garantir que atenda aos regulamentos de privacidade do bloco, disse o porta-voz.

O partido União Cristã, membro da coalizão governista holandesa, já havia pedido a proibição de crianças usarem o TikTok. A Holanda também pediu aos funcionários do governo que parem de usar o TikTok em seus dispositivos móveis de trabalho devido a questões de segurança.

