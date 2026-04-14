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Governo inaugura estação de testes da TV 3.0 em Brasília

Estação foi desenvolvida no âmbito do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV

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O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, afirma que TV 3.0 representa o futuro da TV aberta gratuita no Brasil O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, afirma que TV 3.0 representa o futuro da TV aberta gratuita no Brasil  - Foto: YouTube/Reprodução

O governo federal lançou, nesta terça-feira (14), em Brasília, a estação de testes da TV 3.0, considerada o próximo passo na evolução da televisão aberta no país. A iniciativa reúne o Ministério das Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Empresa Brasil de Comunicação, e marca o início prático da implantação da nova tecnologia na capital do país.

A estação foi desenvolvida no âmbito do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV, coordenado pelo conselheiro Octavio Pieranti, da Anatel.

O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, afirma que TV 3.0 representa o futuro da TV aberta gratuita no Brasil e deve começar a operar em caráter inicial já a partir de junho, com expectativa de estreia em São Paulo.

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– Isso aqui é o futuro da TV aberta gratuita no Brasil. A expectativa nossa é muito grande com a chegada dessa nova tecnologia a partir de junho, em algumas capitais, e que hoje representa a comunicação pública já em prioridade no nosso governo, fortalecendo o conteúdo local para que a gente possa levar mais serviços públicos para a nossa população – disse o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho

Integração com internet e serviços públicos

A TV 3.0 irá combinar o sinal tradicional de radiodifusão com conexão à internet, criando uma experiência híbrida. Isso permitirá que o telespectador tenha acesso a conteúdos sob demanda, interatividade e serviços digitais diretamente pela televisão.

A estação inaugurada em Brasília será utilizada para testes abertos a todas as emissoras da capital. O objetivo é que canais públicos e privados possam experimentar formatos de transmissão, desenvolver conteúdos adaptados e avaliar o desempenho da tecnologia.

Além da capital federal, já existem estruturas experimentais em funcionamento em São Paulo.

Entre os principais avanços prometidos pela TV 3.0 estão:

A expectativa é que a tecnologia aproxime a TV aberta das experiências já comuns em plataformas de streaming, sem custo direto para o usuário.

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