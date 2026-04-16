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guerra no Irã

Governo inclui exportadoras afetadas pela guerra no Irã em pacote de socorro de R$ 15 bi

Linha de crédito também será disponibilizada para empresas afetadas por tarifas do governo americano

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O programa foi criado originalmente no ano passado para atender às empresas afetadas pelas tarifas impostas pelo governo americano em produtos brasileiros.O programa foi criado originalmente no ano passado para atender às empresas afetadas pelas tarifas impostas pelo governo americano em produtos brasileiros. - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O governo do presidente Lula incluiu empresas exportadoras dos países do Golfo Pérsico no novo pacote de ajuda para companhias afetadas pelo tarifaço americano, e guerra no Irã.

A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (15), regulamenta os R$ 15 bilhões que as empresas terão acesso no chamado Plano Brasil Soberano.

O programa foi criado originalmente no ano passado para atender às empresas afetadas pelas tarifas impostas pelo governo americano em produtos brasileiros. Nesta nova rodada, o plano também atenderá companhias que exportam para Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, Kuwait e Omã, e seus fornecedores.

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As empresas precisam ter pelo menos 5% do seu faturamento atrelado às vendas para a região para ter acesso ao crédito.

Os recursos virão de superávit do Fundo de Garantia à Exportação (FGE). As condições financeiras das operações, incluindo as taxas de juros, ainda serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Nesta etapa,as empresas poderão usar o crédito para capital de giro, compra de equipamentos, ampliação da capacidade produtiva e adensamento da cadeia de produção, e outros fins.

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