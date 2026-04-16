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guerra no Irã Governo inclui exportadoras afetadas pela guerra no Irã em pacote de socorro de R$ 15 bi Linha de crédito também será disponibilizada para empresas afetadas por tarifas do governo americano

O governo do presidente Lula incluiu empresas exportadoras dos países do Golfo Pérsico no novo pacote de ajuda para companhias afetadas pelo tarifaço americano, e guerra no Irã.

A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (15), regulamenta os R$ 15 bilhões que as empresas terão acesso no chamado Plano Brasil Soberano.

O programa foi criado originalmente no ano passado para atender às empresas afetadas pelas tarifas impostas pelo governo americano em produtos brasileiros. Nesta nova rodada, o plano também atenderá companhias que exportam para Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, Kuwait e Omã, e seus fornecedores.

As empresas precisam ter pelo menos 5% do seu faturamento atrelado às vendas para a região para ter acesso ao crédito.

Os recursos virão de superávit do Fundo de Garantia à Exportação (FGE). As condições financeiras das operações, incluindo as taxas de juros, ainda serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Nesta etapa,as empresas poderão usar o crédito para capital de giro, compra de equipamentos, ampliação da capacidade produtiva e adensamento da cadeia de produção, e outros fins.

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