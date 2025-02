A- A+

Brasil Governo Federal informa que não está avaliando aumento no valor do Bolsa Família O ministro Wellington Dias havia dito que dialogaria com Lula sobre um ajuste

A Casa Civil da Presidência da República informou, na noite desta sexta-feira (7), que não está estudando um aumento no valor do benefício do Bolsa Família.

O esclarecimento precisou ser dado por conta de uma declaração do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) Wellington Dias.

Mais cedo, ainda nesta sexta-feira, o ministro deu uma entrevista onde foi confrontado sobre o aumento "brusco" no preço dos alimentos. Em resposta, Dias informou:

"Vamos tomar uma decisão dialogando com o presidente (Lula), porque isso repercute. Será um ajuste? Será um complemento na alimentação?", pergunta, para, então, admitir que mexer no valor do repasse "está na mesa".

A mensagem foi captada de diferentes formas e o burburinho sobre a fala do ministro gerou muito conteúdo sobre como seria feito esse aumento ou se a questão já estava sendo debatida no governo.

Para acabar com a questão, a Casa Civil divulgou a seguinte nota:

"A Casa Civil da Presidência da Republica informa que não existe estudo no governo sobre aumento do valor do benefício do Bolsa Família. Esse tema não está na pauta do governo e não será discutido."

Veja também