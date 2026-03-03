A- A+

Governo inicia serviço de teleatendimento para pacientes com problemas com jogos de apostas

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (3) o início do serviço de teleatendimento para pessoas com problemas relacionados a jogos de apostas, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês.

De acordo com a pasta, a plataforma deve oferecer 600 atendimentos mensais, com possibilidade de ampliar esse número, a depender da demanda. A ideia é chegar a 100 mil atendimentos mensais.

— É mais um passo para acolher e ajudar essas pessoas a sair do sofrimento mental que está diretamente associado à compulsão nas apostas eletrônicas que, além de ser um problema de saúde mental, leva ao acometimento financeiro e problemas familiares. Quando olhamos os dados dos CAPs (Centros de Atenção Psicossocial), vemos, nos últimos anos, de 2 mil a 3 mil atendimentos apenas de pessoas que vão presencialmente falar que têm um problema com compulsão de jogos — disse o ministro Alexandre Padilha.

O serviço será responsável por orientar quem busca ajuda, identificar sinais de uso problemático do jogo e encaminhar para atendimento presencial quando necessário.

As consultas são realizadas por vídeo e duram em média 45 minutos. O serviço prevê ciclos estruturados de cuidado, que podem incluir até 13 consultas por paciente, em grupo com sua rede de apoio ou individualmente. O atendimento é gratuito e confidencial. A equipe conta copm psicólogos e terapeutas ocupacionais, com apoio de médico psiquiatra quando necessário

O canal remoto será integrado à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), o que permitirá que os casos recebidos pelo teleatendimento sejam acompanhados por unidades como CAPS, equipes de saúde mental e serviços da atenção básica.

A iniciativa também se conecta à nova ferramenta de autoexclusão centralizada, apresentada pela Fazenda, que permitirá que o usuário bloqueie o acesso a sites de apostas. Pessoas que optarem pela autoexclusão poderão ser encaminhadas diretamente ao atendimento remoto para receber suporte inicial.

