Ter, 26 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça26/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RELAÇÕES COMERCIAIS

Governo intensifica diálogo com China, Europa e mundo árabe par abrir mercados, diz Rui Costa

Entre os itens, disse que o Executivo está ajudando "fortemente" na abertura de novos mercados para as exportações brasileiras

Reportar Erro
O ministro-chefe da Casa Civil, Rui CostaO ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira, 26, que o governo está respondendo com um conjunto de ações ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil. Entre os itens, disse que o Executivo está ajudando "fortemente" na abertura de novos mercados para as exportações brasileiras. As falas foram feitas na abertura da reunião ministerial.

"Queremos que o Brasil diversifique ainda mais suas exportações e diminua sua exposição às intempéries americanas", afirmou Rui Costa.

Como parte dessa agenda, o ministro destacou a intensificação de diálogo com China, Europa e mundo árabe.

Leia também

• Trump ameaça China com tarifas de quase 200% se não exportar ímãs de terras raras

• Presidente do BCE afirma que tarifas terão impacto pequeno no PIB da Europa

• Rui Costa diz que tarifaço de Trump 'inviabiliza' novas exportações para mercado americano

Reportar Erro

Veja também

Newsletter