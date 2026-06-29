Seg, 29 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda29/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Imposto sobre Serviços

Governo isenta de ISS empresas ligadas à Copa do Mundo Feminina

Norma prevê condições para municípios e DF concederem benefício

Reportar Erro
Seleção brasileira feminina de futebolSeleção brasileira feminina de futebol - Foto: Livia Villas Boas/CBF

O governo federal publica nesta segunda-feira (29) lei complementar que isenta do Imposto sobre Serviços (ISS) atividades relacionadas à organização da Copa do Mundo Feminina de Futebol. O torneio ocorrerá no Brasil em 2027.

A norma cria uma base legal para que municípios e o Distrito Federal possam adotar a desoneração, mas não determina a concessão automática do benefício. A isenção dependerá de legislação própria de cada ente federativo.

Leia também

• Comitê vai traçar estratégia financeira para economia circular

• Datafolha: 36% dos brasileiros acreditam que economia vai melhorar nos próximos meses

• Alepe homenageia profissionais de eventos e destaca importância do setor para a economia

De acordo com o texto, somente poderão ser beneficiadas as pessoas jurídicas que já tenham direito à isenção de tributos federais prevista em legislação específica sobre a organização e a realização do evento.

Outro ponto definido na lei é que o prazo de vigência da isenção do ISS, caso adotada, deverá ser equivalente ao período dos incentivos fiscais concedidos pela União para a Copa do Mundo Feminina.

A medida integra o conjunto de compromissos assumidos pelo Brasil para sediar a competição internacional, considerada a primeira edição do Mundial feminino na América do Sul.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter