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diesel Governo já vê impacto do diesel no transporte da safra e monitora efeitos sobre preço dos alimentos Maior atenção recai sobre o milho

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já começa a identificar impactos do aumento do diesel no transporte da safra, em meio às tensões internacionais.

A avaliação, segundo interlocutores envolvidos no acompanhamento do tema, é que os efeitos aparecem primeiro na logística e podem se espalhar para os preços de alimentos.

O principal foco, neste momento, está no milho. O produto é usado na ração animal e tem efeito direto sobre itens como carne, leite e ovos. Se o preço do produto sobe, o da proteína animal também aumenta.

De acordo com integrantes do governo federal, há casos de contratos de transporte que precisaram ser revistos, após alta de custos.

Conforme relatos que chegam a Brasília, empresas contratadas para o escoamento do produto informaram que não conseguiriam manter o serviço nos valores acordados. O aumento está diretamente ligado à alta do combustível.

Por ora, o monitoramento está concentrado em evitar efeitos sobre a cadeia de alimentos, especialmente a proteína animal, que depende diretamente do custo do milho. A avaliação interna é que a situação ainda não exige medidas mais amplas, mas já demanda atenção diante do risco de repasse ao consumidor.

No caso de fertilizantes, a avaliação é que não há, neste momento, risco imediato para a produção agrícola. A safra atual já foi plantada, o que limita efeitos de curto prazo. A preocupação maior está no próximo ciclo.

A janela crítica começa no segundo semestre, quando os produtores voltam ao mercado para adquirir insumos. Caso os preços sigam elevados, o impacto pode atingir a próxima safra.

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