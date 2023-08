Governo lança guia sobre Concurso Nacional Unificado. Saiba como vai funcionar

A- A+

Na última semana, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) propôs aos órgãos do governo a realização de um Concurso Nacional Unificado. O intuito é que o certame preencha aproximadamente oito mil vagas disponíveis no serviço público federal ao longo dos anos de 2023 e o de 2024. Em um guia de 200 páginas encaminhado às instituições, o MGI esclarece diversos pontos de como será realizado o concurso nacional.

Confira o cronograma

A adesão dos órgãos a esse Concurso Nacional Unificado é voluntária e deve ser efetuada até o dia 29 de setembro.

O edital do concurso tem previsão de publicação até o dia 20 de dezembro.

As provas tem data estimada de realização em 25 de fevereiro de 2024. Essa etapa será dividida em dois momentos, no mesmo dia:

Provas objetivas com uma estrutura comum para todos os candidatos;

Aplicação de provas específicas e dissertativas com base em blocos temáticos.

Os resultados gerais da primeira fase serão divulgados até o fim de abril de 2024.

Os cursos de formação devem iniciar entre junho e julho do próximo ano.

Orientações aos participantes

O guia aponta como todo o procedimento deve ser realizado pelas instituições, mas elucida pontos a serem observados pelos participantes:

Somente será permitida uma solicitação de inscrição por Cadastro de Pessoa Física (CPF). Não será permitido ao candidato realizar mais de uma solicitação de inscrição;

Cada área estabelecerá seus critérios para a admissão dos interessados, assim como necessidade de etapas posteriores à realização das provas e os conhecimentos exigido;

Um edital unificado reunirá as seleções para diversos órgãos governamentais;

O candidato deverá procurar especificamente pelo setor que o interessa, para realizar a inscrição, de valor único;

A validade do concurso será de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos. A decisão será tomada a partir de solicitação do órgão e posterior aprovação do MGI;

O cálculo para número de vaga em cada setor será consolidado após 31 de maio de cada ano, quando o MGI elenca todas as solicitações de concurso e de provimento de cargos recebidas. O resultado desse diálogo é uma estimativa global da quantidade de cargos e do orçamento que poderá ser utilizado para a autorização de novos concursos públicos e de provimentos de cargos no ano seguinte.

Serão realizadas provas em 180 cidades simultaneamente, disse José Celso Cardoso Jr., secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão.

A organização do concurso será conduzida por uma Coordenação Geral composta pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Advocacia Geral da União (AGU).

