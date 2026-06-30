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Plano Safra Governo lança Plano Safra com R$ 525 bilhões e expectativa de juros menores para crédito rural Com o anúncio previsto para a agricultura familiar ainda nesta terça-feira, o volume total de recursos do Plano Safra 2026/27 pode ficar entre R$ 608 bilhões e R$ 610 bilhões

O governo federal lança nesta terça-feira o Plano Safra 2026/27, principal programa de financiamento do agronegócio brasileiro, com R$ 525,1 bilhões destinados à agricultura empresarial, que reúne médios e grandes produtores rurais. O montante representa um acréscimo de R$ 9 bilhões em relação aos R$ 516,2 bilhões anunciados no ciclo anterior.

O anúncio será feito às 17h, no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que retorna ao Brasil após participar da Cúpula do Mercosul, em Assunção, no Paraguai. O evento também contará com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.

Do total previsto para a nova safra, R$ 384,9 bilhões serão destinados às operações de custeio e comercialização, cobrindo despesas como aquisição de insumos, condução das lavouras e manutenção dos rebanhos. Outros R$ 140,2 bilhões serão direcionados a investimentos em modernização produtiva, armazenagem, irrigação, inovação tecnológica e renovação de máquinas e equipamentos.

Uma das principais expectativas do setor é a redução nas taxas de juros das linhas de crédito rural com recursos controlados. O governo já confirmou queda nos juros de linhas estratégicas e, no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), voltado aos médios produtores, o volume de recursos chegará a R$ 72,6 bilhões, com taxa máxima de juros de 9% ao ano, abaixo da praticada no ciclo anterior.

Produtores com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) regular e que adotarem práticas agropecuárias sustentáveis poderão obter redução de até um ponto percentual na taxa de juros das operações de custeio. O governo também manteve o foco em instrumentos de gestão de risco, como o seguro rural e o Proagro, e em investimentos voltados à geração de energia renovável e à ampliação da capacidade de armazenagem no campo.

Ainda nesta terça-feira, o governo lançará o Plano Safra da Agricultura Familiar. Antes do anúncio, a expectativa era de que o programa destinasse entre R$ 83 bilhões e R$ 85 bilhões ao Pronaf, acima dos R$ 78,2 bilhões disponibilizados no ciclo anterior. Se confirmado, o volume total de recursos para a agricultura empresarial e familiar ficará na faixa de R$ 608 bilhões a R$ 610 bilhões.

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