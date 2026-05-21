A- A+

negociações Governo lançará Desenrola para adimplentes até junho, diz ministro Programa deve valer por 90 dias também, assim como a primeira fase lançada

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (21) que o governo deve lançar o Desenrola para adimplentes até junho deste ano, antes das regras do período eleitoral entrarem começarem a valer.

— Está sendo desenhado aqui dentro do Ministério da Fazenda, com a minha coordenação e do secretário Cerón, muito em breve vamos trazer mais informações sobre isso (...) provavelmente nas próximas semanas, ainda no mês de junho — disse a jornalistas no Ministério da Fazenda.

Questionado se existe algum tipo de trava eleitoral para medida, Dario afirmou que ela deve ser tomada antes do período em que começam a valer regras mais rígidas para o lançamento de medidas.

— Vamos fazer dentro do mês de junho, antes de qualquer discussão eleitoral. A mobilização de 90 dias, que será o mesmo prazo delimitado para o Desenrola Adimplentes, a garantir que tenhamos um período determinado. É uma situação que não é rotineira, não pretendemos retomar esse tipo de medida.

Segundo interlocutores, a ideia inicial é usar a "sobra" dos aportes no Fundo Garantidor de Operações (FGO) da fase lançada no início do mês para pessoas que já atrasaram os pagamentos a fim de viabilizar o programa para adimplentes que estão enforcados com dívidas bancárias.

A ideia do governo é observar o andamento do programa e fazer os aportes conforme a necessidade, com o objetivo de ter o menor custo possível. Nesse sentido, a expectativa é de que sobrem recursos para colocar de pé o programa para adimplentes que estão com a renda fortemente comprometida com o pagamento das dívidas e correm sério risco de dar calote.

O programa para adimplentes teria um desenho muito similar ao anunciado para quem já tem parcelas em atraso. O objetivo é permitir a troca de dívidas caras, como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, por mais baratas, por meio da garantia do FGO.

Veja também