ENERGIA

Governo lançará nas próximas semanas leilão de reserva de capacidade, diz ministro

A ação está prevista para março de 2026 em duas etapas

Governo lançará nas próximas semanas leilão de reserva de capacidade - Foto: Ricardo Botelho / MME

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou nesta terça-feira, 14, que "nas próximas semanas" haverá o lançamento de leilão de reserva de capacidade. O ministro faz referência ao processo de publicação de portaria e todo o trâmite regulatório antes da realização do certame. O leilão está previsto para março de 2026 em duas etapas.

O governo federal está prevendo produtos termoelétricos a gás natural, carvão, óleo, bem como a contração de hidrelétricas, como informou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Foi excluído, em relação à previsão inicial, o produto de biocombustível. Nesse modelo de leilão, as usinas são previamente contratadas para disponibilidade de potência nos próximos anos. Daí o nome de "reserva de capacidade".

O instrumento dá segurança no planejamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) justamente porque as contratadas precisam da chamada flexibilidade operativa. Ou seja, responder o mais rápido possível às necessidades.
 

