ENERGIA Governo leiloa mil quilômetros de linhas de transmissão de energia com investimento de R$ 5,5 bi Linhas atravessam 12 estados e ajudarão a reduzir o corte na geração de energia de fontes eólica e solar

Com investimentos previstos de R$ 5,5 bilhões nos próximos cinco anos, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) leiloou 1.081 quilômetros de linhas de transmissão na B3, em São Paulo.

Os ativos foram divididos em lotes, que abrangem 12 estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo.

Os vencedores foram as seguintes empresas: Shalom FIP (lote 1), Rialma (lote 2), CPFL (lote 3), FIP Warehouse, do banco BTG (lote 4), EDP (lote5) e Eletrobras CGT Eletrosul - Axia (Lote 6 e 7). As propostas vencedoras representaram um deságio médio de 47,98% em relação à Receita Anual Permitida (RAP) máxima de R$ 937 milhões.

O prazo para conclusão das obras varia de 42 a 60 meses, dependendo da complexidade da construção, informou a Aneel. Foi o quarto leilão de transmissão neste ano. Especialistas avaliam que o país precisa de mais linhas de transmissão para reduzir o chamado 'curlailment', que é a limitação ou corte da geração de energia, principalmente de fontes renováveis como solar e eólica, quando a oferta é maior que a demanda.

A interrupção acontece também quando a rede de transmissão não tem capacidade de escoar a energia gerada nas usinas. Na prática, a energia que poderia ter sido produzida é desperdiçada, prejudicando os geradores de energia, que vêm reduzindo investimentos.

A previsão da Aneel é de criação de mais de 13 mil empregos diretos e indiretos. Os vencedores terão que construir e manter as linhas de transmissão e de subestações com 2.000 megawatts (MW) de capacidade de transformação.Os projetos integram o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal e as concessões têm prazo de 30 anos.

