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Financiamento Governo Lula amplia programa para financiar compra de caminhões e ônibus BNDES vai operacionalizar a linha de financiamento, que terá orçamento de R$ 21,2 bilhões, sendo R$ 14,5 bilhões do Tesouro Nacional

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O governo Lula anunciou nesta quinta-feira (30) a ampliação do Move Brasil, que antes só financiava a compra de caminhões, em mais uma benesse que entra em vigor no ano eleitoral.

O programa passa a incluir também o financiamento de ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários (como reboques e carrocerias, por exemplo), aumentando o seu público-alvo e o volume de recursos disponíveis, como antecipou o colunista do GLOBO Fabio Graner.

O BNDES vai operacionalizar a linha de financiamento, que terá orçamento de R$ 21,2 bilhões, sendo R$ 14,5 bilhões do Tesouro Nacional e R$ 6,7 bilhões em recursos adicionais do banco. O valor máximo financiável por beneficiário é de até R$ 50 milhões.

O Move Brasil tem taxas de juros entre 13% e 14% ao ano, abaixo da Selic, hoje em 14,50% ao ano.

São beneficiário os transportadores autônomos de cargas, pessoas físicas associadas a cooperativas de transporte rodoviário de cargas, e empresários individuais ou pessoas jurídicas do setor de transporte rodoviário ou urbano de cargas ou de passageiros.

Os recursos só poderão ser usados na aquisição de veículos de fabricação nacional que atendam às regras de conteúdo local do BNDES. No caso de específico de caminhoneiros autônomos e cooperativados, a medida provisória (MP) permite não apenas a aquisição de veículos novos, mas também de seminovos.

A MP também beneficia especialmente os transportadores autônomos. O prazo máximo de pagamento será de até 10 anos (o dobro do prazo previsto na linha lançada na primeira etapa do programa) e de seis para 12 meses de carência, propostas que serão avaliadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O volume de recursos reservado exclusivamente aos autônomos será de R$ 2 bilhões, o dobro do valor disponível em 2025.

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Os R$ 10 bilhões iniciais do Move Brasil, disponibilizados a partir de janeiro de 2026 com juros abaixo dos de mercado, foram consumidos em dois meses, totalizando mais de 8 mil operações de compra de caminhões novos em todas as regiões do Brasil, por caminhoneiros autônomos, cooperativados e frotistas.

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