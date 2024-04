Governo Lula anuncia nesta quarta-feira (10) 112 mil moradias pelo Minha Casa, Minha Vida

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Cidades, Jader Filho, vão anunciar nessa quarta-feira a contratação de obras para construção de 112 mil moradias dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. Os investimentos somarão R$ 12 bilhões dentro das modalidades Rural e Entidades.

Na modalidade rural do programa, foram selecionadas 2.105 propostas de 1.137 entidades que representam agricultores e trabalhadores rurais. O objetivo é construir 75 mil moradias a um gasto de R$ 5,6 bilhões.

Na modalidade Entidades, foram selecionadas 443 propostas de 206 entidades organizadoras habilitadas pelo programa e ligadas a movimentos sociais. Serão construídas 37 mil unidades.





Segundo o governo, as habitações beneficiarão mulheres que são chefes de família, comunidades quilombolas, povos indígenas e famílias em áreas de risco.

As moradias serão construídas dentro do Faixa 1 (renda de até R$ 2.640), no qual as famílias praticamente ganham a casa.

Em março, o governo anunciou a retomada de 37,8 mil obras do Minha Casa, Minha Vida para famílias no Faixa 1.

No ano passado, foram retomadas 20 mil obras paralisadas.

