Sex, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
combustíveis fósseis

Governo Lula aprova diretriz para reduzir dependência de combustíveis fósseis

Medida vem às vésperas da COP31, que será realizada de 9 a 20 de novembro de 2026 na Turquia

Reportar Erro
Objetivo, segundo prevê o governo Lula, é montar um plano para a redução gradativa da dependência de combustíveis fósseis no paísObjetivo, segundo prevê o governo Lula, é montar um plano para a redução gradativa da dependência de combustíveis fósseis no país - Foto: Reprodução Lula/Youtube

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta sexta-feira, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a resolução que estabelece diretrizes para a elaboração do “mapa do caminho para uma transição energética justa e planejada”.

O objetivo, segundo prevê o governo, é montar um plano para a redução gradativa da dependência de combustíveis fósseis no país, e para a proposição de mecanismos de financiamento à implementação da política de transição energética.

Leia também

• Governo define limites para transferência internacional de créditos de carbono

• Governo prorroga imposto de 12% sobre exportação de petróleo até o final de 2026

• Governo define 27 minerais estratégicos que terão prioridade em incentivos para exploração no Brasil

O tema está pendente no governo desde a 30ª Conferência do Clima da ONU, a COP30, em Belém, no ano passado. O encontro terminou sem avanço na ideia de um mapa do caminho para o abandono dos combustíveis fósseis — um dos principais temas discutidos no evento.

Outro mapa do caminho que deve ser aprovado é o plano para interromper e reverter o desmatamento e a degradação florestal.

As propostas vão avançar após a descoberta de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial.

Também serão pulicadas às vésperas da COP31, que será realizada de 9 a 20 de novembro de 2026 na Turquia e da qual Lula participa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter