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tecnologia Governo Lula avalia contestar restrições dos EUA à venda de chips para data centers no Brasil Medida anunciada pela gestão Trump coloca o país entre cinco países que precisarão de autorização para comprar equipamentos avançados utilizados em inteligência artificial

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia a possibilidade de contestar as novas restrições anunciadas pelos Estados Unidos à venda de chips avançados de inteligência artificial para data centers instalados no Brasil.

A medida, divulgada nesta segunda-feira, inclui o país em uma lista de cinco nações que passarão a depender de autorização do governo americano para importar esses componentes, utilizados em grandes centros de processamento de dados.

Segundo interlocutores, uma eventual negociação com os Estados Unidos ou contestação das regras não está descartada. Até o momento, porém, o assunto não provocou preocupação significativa dentro do Executivo, e ainda não há uma definição sobre a adoção de medidas em resposta à decisão americana.

A avaliação é de que os Estados Unidos têm amplo controle sobre a produção e o fornecimento desses chips, fundamentais para o funcionamento de sistemas avançados de inteligência artificial, o que dá ao país grande influência sobre sua comercialização no mercado internacional.

Os data centers são instalações que reúnem servidores e equipamentos responsáveis por armazenar e processar grandes volumes de informações.

Com o avanço da inteligência artificial, esses centros passaram a demandar chips cada vez mais potentes, capazes de realizar os cálculos necessários para desenvolver e operar a tecnologia.

A nova norma foi anunciada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos e também atinge Indonésia, Malásia, Cingapura e Tailândia.

O objetivo é impedir que empresas chinesas tenham acesso à tecnologia americana por meio de centros de dados localizados em outros países, contornando as restrições já impostas por Washington.

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Desde 2022, os Estados Unidos limitam a venda de chips avançados para a China, exigindo autorizações para a exportação de determinados componentes e equipamentos utilizados em sua fabricação.

As regras foram reforçadas em 2023 e agora passam a incluir novas exigências para países considerados pelo governo americano mais suscetíveis ao desvio dessas tecnologias.

Integrantes do governo brasileiro lembram que houve, anteriormente, preocupação com uma possível falta de chips no mercado internacional, diante do aumento da demanda por equipamentos destinados à inteligência artificial. Essa preocupação, no entanto, é considerada superada.

Pelas novas regras, as empresas atingidas precisarão obter licenças do governo americano para importar determinados chips avançados.

A regulamentação prevê exceções para companhias sediadas nos Estados Unidos, desde que cumpram exigências de informação, e estabelece que os pedidos de autorização serão analisados individualmente pelas autoridades americanas.

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