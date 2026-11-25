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Tarifaço Governo Lula diz que proposta de Trump de nova taxação é "inaceitável" e tem Pix como foco Medida é desdobramento de investigação aberta em 2025 e que tinha Pix e etanol na mira. Representantes brasileiros poderão participar de audiência no país

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O governo de Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota nesta quarta-feira na qual trata a proposta dos Estados Unidos para taxar produtos brasileiros, incluindo açúcar e uma alíquota de 10% sobre aeronaves prontas, como "inaceitável".

Em nota, o Palácio do Planalto aponta que o objetivo da administração de Donald Trump é pressionar o Brasil para alterar medidas regulatórias relacionadas ao Pix.

"Fica evidente que a nova recomendação é feita como o objetivo de pressionar o governo para que haja alterações em medidas regulatórias nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos PIX, comércio digital, acordos preferenciais, dentre outros, com consta do anúncio de hoje", diz a nota do governo brasileiro.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse nesta quarta-feira que vai propor a taxação de açúcar e aeronaves brasileiras, com base em investigações sobre "práticas comerciais prejudiciais" ao mercado americano".

As aeronaves acabadas são o quarto principal produto da pauta de exportações brasileiras para os Estados Unidos. No caso dos aviões, a medida afeta diretamente a Embraer. As ações da companhia estão caindo quase 10% hoje por causa disso.

As tarifas foram propostas dentro das investigações da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento que permite ao governo americano apurar práticas consideradas prejudiciais ao comércio dos EUA e adotar sanções contra países-alvo.

Na nota divulgada nesta quarta-feira, horas após o anúncio da medida pelos EUA, o governo traz um histórico das negociações entre os dois países e diz que iniciativa gerou "indignação" por parte do governo brasileiro.

"O governo brasileiro expressa indignação sobre a decisão do Escritório de Representação de Comércio dos Estados Unidos de recomendar a imposição de novas tarifas para a importação de aeronaves e açúcar. Há mais de um ano estamos atuando de boa-fé em negociações relativas à Seção 301 da Lei de Comércio de 1974", diz.

O Brasil lembra que os presidentes Lula e Trump se falaram por telefone em 21 de agosto e acertaram constituir um grupo de trabalho entre os dois países sobre temas comerciais.

Depois, em 31 de agosto, os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, realizaram reunião virtual com Greer.

Na ocasião, segundo o governo brasileiro, o órgão comercial dos EUA "se comprometeu a enviar os termos de referência de um possível acordo econômico e comercial entre os dois países". No dia 30 de setembro, houve nova reunião presencial entre os ministros Mauro Vieira e Márcio Elias Rosa cOm Greer.

"Até hoje os referidos termos de referência não foram enviados, apesar das repetidas cobranças feitas pelo governo brasileiro. A decisão unilateral do USTR constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso.

O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça. O Brasil seguirá buscando uma saída negociada, sem prejuízo de ações no âmbito da OMC e sem descartar a possibilidade de adoção de medidas de reciprocidade frente à aplicação ilegal e injusta de tarifas contra produtos brasileiros. ", completa a nota, enviada pela Secretaria de Comunicação Social.

O anúncio feito por Greer pegou ao menos parte da equipe econômica de Lula de Surpresa. Em entrevista à imprensa nesta quarta-feira, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que não estava sabendo.

— Mas isso não quer dizer que o governo não tivesse algum indício. Eu fiquei sabendo agora — disse ele, ao ser questionado sobre a nova taxa.

Em paralelo, o governo dos EUA está propondo uma nova leva de tarifas de importação sobre produtos de 14 países, entre elas China e União Europeia, em uma iniciativa para reconstruir a "muralha tarifária" global do presidente Donald Trump.

Em comunicado divulgado à imprensa, o embaixador e representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que o Brasil “não fez nenhum progresso significativo” para lidar com as práticas comerciais “prejudiciais que comprometem a competitividade” com os produtores americanos. Greer também disse que essa nova imposição tarifária dará mais poder aos Estados Unidos “de pressão” que miram “eliminar atos, políticas e práticas injustificáveis” do Brasil.

Segundo Greer, essas taxas buscam levar o Brasil à mesa de negociação. Desde os primeiros anúncios de sobretaxa aos produtos brasileiros, autoridades rebatem o discurso usado pela administração Trump de que não havia diálogo entre as duas partes.

O próprio Lula tem reforçado que o país sempre esteve disposto a buscar uma alternativa por meio do diálogo e da diplomacia. Além disso, há uma avaliação entre governistas de que essa imposição tarifária tem motivação política.

A decisão dos EUA nesta quarta-feira ocorre quase um mês após o presidente Lula derrotar Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições presidenciais. O governo Trump considerava o filho do ex-presidente como um aliado.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado, disse que a possibilidade de novas restrições às exportações brasileiras de açúcar e aeronaves causa preocupação. Ele defendeu que o governo mantenha diálogo com autoridades americanos para que a medida não entre em vigor.

"Defendemos a continuidade do diálogo com os Estados Unidos, sem abrir mão dos instrumentos legais de defesa dos interesses brasileiros. A imposição de tarifas à margem das regras multilaterais de comércio prejudica produtores e consumidores dos dois países", disse ele, em nota.

Entenda o caso

Por determinação do presidente americano, Donald Trump, em 15 de julho de 2025, o USTR iniciou uma investigação no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 para apurar atos, políticas e práticas do governo brasileiro relacionados a várias áreas, incluindo o Pix e comércio digital.

Na mesma investigação, também estavam na mira aplicação de medidas de combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, e desmatamento ilegal.

Na mesma data, o USTR solicitou consultas com o governo brasileiro. As consultas foram realizadas em 15 e 16 de abril de 2026. Em 1º de junho, o órgão concluiu que "determinados atos, políticas e práticas do Brasil relacionados a essas áreas são desarrazoados e prejudicam ou restringem o comércio dos Estados Unidos, sendo, portanto, passíveis de medidas de retaliação com base na Seção 301(b) da Lei de Comércio".

Como consequência dessa decisão, o USTR propôs medidas de resposta e convidou o público a apresentar comentários por escrito até 1º de julho de 2026.

O USTR recebeu, analisou e avaliou mais de 360 manifestações escritas. Nos dias 6 e 7 de julho, também realizou uma audiência pública sobre as medidas propostas no âmbito da investigação, na qual 77 pessoas prestaram depoimento.

Tarifa de 25%

Em 20 de julho de 2026, por determinação do presidente Donald Trump, o USTR adotou a decisão definitiva de impor uma tarifa de 25% sobre determinados produtos brasileiros.

Desde então, alega o órgão comercial americano, "o Brasil respondeu tomando medidas jurídicas para retaliar os Estados Unidos e proteger os atos, políticas e práticas que são objeto da investigação". A lei em que se baseou a investigação permite mudar uma medida já em vigor.

De acordo com nota disponível no site do USTR, a proposta anunciada hoje vai em duas frentes: elevar as tarifas sobre as importações de determinados tipos de açúcar bruto e refinado que excedam as cotas de importação, de forma não discriminatória.

O açúcar, diz a nota, é uma commodity negociada globalmente, e o Brasil é o maior produtor e exportador mundial do produto.

A aplicação da taxa visa impedir que exportadores brasileiros de açúcar ocupem mercados de outros países produtores.

Em segundo lugar, o USTR "está considerando retirar a isenção atualmente concedida às aeronaves acabadas no âmbito das medidas adotadas com base na Seção 301 e impor uma tarifa de 10% sobre o valor dessas importações provenientes do Brasil."

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