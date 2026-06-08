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BRASIL Governo Lula espera reunião com representante de Comércio dos EUA para discutir tarifaço Encontro seria dentro do grupo de trabalho que foi acertado na reunião de 7 de maio na Casa Branca entre os presidentes Lula e Trump para discutir questões tarifárias

O governo Lula conta com uma reunião por videoconferência nesta semana com o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, para discutir as novas tarifas ao país. Devem participar os ministros Marcio Elias Rosa (Indústria e Comércio) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

O encontro seria dentro do grupo de trabalho que foi acertado na reunião de 7 de maio na Casa Branca entre os presidentes Luiz Lula Inácio da Silva e Donald Trump para discutir questões tarifárias.

Na quarta-feira da semana passada, Vieira conversou com Greer à margem da reunião ministerial da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris.

— Conversamos, ele disse que estavam tendo ótimas conversas com o Brasil. Eu disse que é do nosso interesse manter conversas sobretudo depois dos anúncios, dos laudos, dos relatórios finais das duas investigações sobre a seção 301.Ele disse que estava pronto para continuar a conversa e que sempre o diálogo tinha sido muito bom — disse o ministro das Relações Exteriores.

N a semana passada, os EUA divulgaram dois relatórios sobre investigações conduzidas com base na Seção 301, da Lei de Comércio. Na primeira delas, anunciada na terça-feira, o governo Trump sugeriu um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, em um processo sobre práticas comerciais que considera desleais, que vai do uso do Pix, passando por questões de propriedade intelectual, a decisões judiciais e desmatamento.



O relatório pondera que determinados atos, políticas e práticas do governo brasileiro são “irrazoáveis” e “oneram ou restringem” o comércio dos EUA com o país.





No dia seguinte, Washington anunciou a proposta de uma tarifa de até 12,5% a 60 países por supostas falhas relacionadas ao “trabalho forçado”, o que significaria que o Brasil, por exemplo, não impede a entrada de produtos no país que desrespeitam essas regras. O relatório também aponta irregularidades no país em segmentos específicos. O movimento foi interpretado por economistas e especialistas em comércio exterior como uma tentativa de Trump de reerguer seu “muro tarifário” depois que a Suprema Corte dos EUA derrubou em fevereiro as taxas de importações que haviam sido anunciadas pelo republicano em 2025.

Integrantes do governo brasileiro avaliam que será mais fácil reverter, por meio de negociações com autoridades americanas, a eventual taxação de 25% sobre produtos brasileiros do que a de 12,5% anunciada nesta quarta-feira.

O entendimento é que, como a sugestão de taxação relativa a trabalho forçado atinge países inclusive alinhados aos Estados Unidos como a Argentina, seria difícil obter um acordo para livrar o Brasil. Há ainda um entendimento que o governo Trump usa essa taxação para recompor sua política tarifária após a decisão da Suprema Corte dos EUA em fevereiro deste ano de derrubá-las.

Essa taxação relacionada ao trabalho forçado, porém, pode servir de argumento nas negociações para impedir a aplicação da tarifa de 25%. Na mesa de negociação, os representantes do governo podem dizer que o país já está submetido à tarifa de 12,5% e não precisaria de uma nova taxação.

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