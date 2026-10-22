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superávit Governo Lula foi melhor na parte fiscal do que a gestão Bolsonaro, diz Durigan A projeção para o resultado primário de 2027 é de superávit fiscal

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse em entrevista ao Metrópoles nesta quinta-feira (22) que o governo Lula foi melhor na política fiscal do que a gestão de Jair Bolsonaro, pai do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), e reforçou que a projeção para o resultado primário de 2027 é de superávit fiscal.

"Na parte fiscal, que parece ser tão cara para a dita equipe econômica de Flávio Bolsonaro, nós também fomos melhor que o governo (Jair) Bolsonaro", defendeu Durigan. Segundo o ministro, o ex-presidente entregou um déficit para o terceiro mandato de Lula na casa de R$ 189 bilhões. "Não teve nenhum avanço, eles não conseguiram implementar uma agenda que eles colocaram para o País", completou.

"Inclusive foi uma agenda que não teve ganho para o salário das pessoas, o alimento subiu muito lá trás e, hoje, se as pessoas reclamam do preço de alimento, é porque o patamar subiu bastante no governo Bolsonaro", disse o ministro. "Ainda que hoje suba pouco - a inflação foi baixa no governo do presidente Lula -, ele está acumulando em cima do que a gente herdou do governo Bolsonaro", acrescentou Durigan.

"Estamos entregando superávit para o ano que vem no Orçamento, considerando todas essas medidas que o presidente Lula anunciou", defendeu Durigan. "Estamos com um bloqueio no Orçamento esse ano de R$ 16 bilhões", adicionou.

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