NEGOCIAÇÃO DO TARIFAÇO Governo Lula insiste na suspensão do tarifaço de Trump enquanto houver negociação entre países Vieira e Rubio podem se reunir hoje para discutir tarifaço

Com o impasse comercial ainda sem solução, o governo brasileiro tenta reabrir espaço para o entendimento com Washington.

A aposta é insistir na suspensão do tarifaço e das sanções impostas pelos Estados Unidos enquanto as negociações bilaterais prosseguem — movimento que ganhou fôlego após a breve conversa entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, na quarta-feira (12), à margem da reunião ministerial do G7, em Niágara. Um novo encontro entre os dois está previsto para esta quinta-feira, em Washington.

O encontro entre Vieira e Rubio ocorreu na quarta-feira, à margem da reunião ministerial do G7, em Niágara, no Canadá. Durante o diálogo, Vieira mencionou que o Brasil encaminhou, em 4 de novembro, uma proposta de negociação à parte americana, após uma reunião virtual entre equipes técnicas.

Os termos são reservados, mas pessoas a par do tema afirmam que o documento sugere, entre outros pontos, a suspensão temporária das medidas enquanto se discute um acordo comercial mais amplo.

A reunião que deverá acontecer em Washington entre os chefes da diplomacia dos dois países ocorrerá duas semanas depois do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na Malásia, que marcou o primeiro gesto político de aproximação desde então. Apesar disso, não houve avanços concretos até o momento.

O tarifaço entrou em vigor em agosto, após ter sido anunciado em julho por Trump. As sobretaxas, de 50%, incidem sobre produtos brasileiros como aço, alumínio, carnes, café, frutas, pescados, suco de laranja e máquinas industriais.

A Casa Branca alegou “perseguição judicial” ao ex-presidente Jair Bolsonaro para justificar as medidas, citando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como principal alvo das sanções pessoais.

Além das tarifas, o Brasil enfrenta uma investigação com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos — instrumento que permite sanções a países acusados de práticas “injustificáveis ou discriminatórias”.

No caso brasileiro, estão sob análise temas como comércio digital, regras ambientais, tarifas preferenciais, propriedade intelectual e o uso do Pix como meio de pagamento instantâneo, apontado por autoridades americanas como um possível fator de desequilíbrio competitivo para empresas estrangeiras.

Nesta semana, Trump voltou a mencionar a possibilidade de reduzir algumas tarifas de importação de café, como parte de um esforço para conter a inflação doméstica, pressionada pela alta de preços gerada pelo próprio tarifaço. Embora o Brasil não tenha sido citado nominalmente, a sinalização foi recebida com otimismo por interlocutores do governo e do setor privado.

Os Estados Unidos são o maior consumidor de café do mundo, com importações anuais de cerca de 25 milhões de sacas. O Brasil responde por aproximadamente um terço desse total.

As sobretaxas impostas por Washington provocaram forte impacto nas exportações brasileiras. Desde agosto, as vendas de produtos atingidos pelas medidas — especialmente aço, alumínio, carnes, café e máquinas industriais — registraram retração estimada em 20% no valor exportado, entre agosto e outubro, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento sustentam que as medidas são injustificadas, já que os Estados Unidos continuam superavitários no comércio bilateral. Dados de 2024 mostram que o país exportou US$ 40,4 bilhões ao Brasil, enquanto as vendas brasileiras aos EUA somaram US$ 40,7 bilhões — diferença de cerca de US$ 300 milhões. Entre janeiro e outubro, o déficit brasileiro com os Estados Unidos atingiu US$ 6,8 bilhões.

A decisão da Casa Branca de vincular o fim do tarifaço à situação judicial de Bolsonaro aprofundou a crise diplomática. Lula, segundo interlocutores, foi categórico ao afirmar que o Brasil não aceitaria interferência em assuntos internos e que não se deve confundir divergências políticas com temas comerciais. O presidente reforçou que o país não abrirá mão de sua soberania e que a defesa do Estado de Direito é inegociável, mesmo diante de pressões econômicas.

