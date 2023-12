A- A+

Governo Federal Governo Lula já pagou R$ 2,4 bilhões em dívidas atrasadas com organismos internacionais Segundo ministério do Planejamento, ainda falta quitar cerca de R$ 1,2 bilhão até o final do ano

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já quitou R$ 2,4 bilhões em dívidas atrasadas com organismos internacionais. Além disso, outros R$ 1,4 bilhão foram pagos referentes ao exercício deste ano, segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento.

- O esforço para quitar dívidas atrasadas reflete a compreensão e o compromisso do governo do presidente Lula com soluções negociadas e maior integração com nossos vizinhos - disse a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

O governo acumulou dívida de cerca de R$ 5 bilhões com aproximadamente 120 organismos e fundos internacionais, incluindo exercícios anteriores e o ano de 2023. Ainda resta pagar até o final do ano cerca de R$ 1,2 bilhão para saldar toda a dívida.

Em abril, o governo quitou débito com o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), no valor de US$ 99 milhões (cerca de R$ 485 milhões, pela cotação do dólar nesta quarta-feira).

"Do volume liquidado até agora também destaca-se o pagamento realizado hoje de aproximadamente R$ 14,6 milhões realizado ao Instituto Social do Mercosul (ISM). Ainda foi quitada neste ano a dívida de R$ 17,6 milhões ao Parlamento do Mercosul – Parlasul, e R$ 4,2 milhões à Secretaria do Mercosul (SM)", disse o Ministério do Planejamento em nota.

As contribuições são pagas aos organismos internacionais, o que permite a participação do Brasil e o direito a voto nessas instituições.

