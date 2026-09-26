A- A+

BRASIL Governo Lula manda WhatsApp pedindo que apostadores retirem valores de sites de aposta Mensagem é enviada pelo canal oficial do Gov.br no aplicativo de mensagens com orientação aos cidadãos sobre banimento das bets

O governo federal começou a disparar na manhã deste sábado mensagens de WhatsApp pedindo que cidadãos que tenham depositado dinheiro em site de apostas retirem seus valores até dia 5 de outubro, segunda-feira, dia seguinte após o primeiro turno das eleições.

A proibição das bets a pouco mais de uma semana da votação para presidência República é estratégia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vencer a disputa de 4 de outubro, diante do acirramento do cenário eleitoral frente ao seu principal adversário, Flavio Bolsonaro (PL).

A mensagem é enviada pelo canal oficial do Gov.br no WhatsApp com o seguinte texto: "Informamos que foi publicada a Medida Provisória que proíbe bets no Brasil. Se você tem dinheiro em sites ou aplicativos de apostas, retire o valor até segunda-feira, 05/10. Se você não puder fazer a retirada até essa data, as bets devolverão o seu dinheiro, por meio dos bancos, até 14/10."

Na sexta-feira, Lula assinou ontem uma medida provisória (MP) que bane a atividade das casas de apostas em todo o território nacional. A ofensiva tem como justificativa central o combate ao superendividamento das famílias brasileiras. Com o banimento, ficam proibidos os jogos de linha (como o caça-níquel "jogo do tigrinho"), os jogos de colisão (como o "aviãozinho"), além de roletas virtuais e apostas esportivas.

A partir da publicação da MP, os apostadores estão impedidos de realizar novos depósitos ou transferências financeiras para as plataformas.





Os sites de apostas continuarão no ar unicamente para que os usuários resgatem seus saldos. O prazo estipulado pelo governo para o saque voluntário termina às 23h59 do dia 5 de outubro. As empresas que dificultarem a retirada estarão sujeitas a sanções administrativas e criminais por apropriação indébita.

Para estruturar a retirada dessas empresas do país, o Ministério da Fazenda elaborou um cronograma de encerramento detalhado, que inclui um prazo até o dia 5 de outubro para que os apostadores recuperem seu dinheiro. Paralelamente à MP, que possui validade imediata, o Executivo enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei para criminalizar tanto a exploração dos jogos quanto a publicidade e o uso de dados para este fim, prevendo penas de até seis anos de prisão.

À meia-noite de terça-feira, 6 de outubro, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Comitê Gestor da Internet (CGI) determinarão o bloqueio dos sites e a remoção dos aplicativos em todo o país. A partir deste momento, não existirá mais oferta de jogo on-line legal no Brasil.

O pacote de medidas foi anunciado menos de três anos após o governo do petista ter sancionado, em dezembro de 2023, a chamada Lei das Bets, para regulamentar e prever uma taxação sobre as apostas on-line. Os cassinos virtuais não estavam previstos no projeto original, mas foram incluídos pela Câmara, com orientação de voto favorável pelo governo. O Senado chegou a votar pela exclusão desse ponto, mas a restrição não ficou no texto final.

Na época, a gestão Lula defendeu regularizar o setor, após seu crescimento sem qualquer regra durante o governo Bolsonaro — as apostas esportivas de quota fixa foram legalizadas em 2018, no governo de Michel Temer. O então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje candidato do PT ao governo de São Paulo, argumentava que os jogos de azar virtuais já eram tributados no mundo todo e geravam evasão de divisas.

Nas últimas semanas, houve uma mudança de posição. Pressionado pela disputa mais acirrada para a eleição presidencial, Lula incorporou o combate às bets em seu discurso como forma de reduzir o endividamento das famílias e já havia sinalizado que faria a proibição. O presidente chegou a comparar as bets ao crack e mirou nos clubes de futebol.

Veja também