Governo Lula manda WhatsApp pedindo que apostadores retirem valores de sites de aposta
Mensagem é enviada pelo canal oficial do Gov.br no aplicativo de mensagens com orientação aos cidadãos sobre banimento das bets
O governo federal começou a disparar na manhã deste sábado mensagens de WhatsApp pedindo que cidadãos que tenham depositado dinheiro em site de apostas retirem seus valores até dia 5 de outubro, segunda-feira, dia seguinte após o primeiro turno das eleições.
A proibição das bets a pouco mais de uma semana da votação para presidência República é estratégia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vencer a disputa de 4 de outubro, diante do acirramento do cenário eleitoral frente ao seu principal adversário, Flavio Bolsonaro (PL).
A mensagem é enviada pelo canal oficial do Gov.br no WhatsApp com o seguinte texto: "Informamos que foi publicada a Medida Provisória que proíbe bets no Brasil. Se você tem dinheiro em sites ou aplicativos de apostas, retire o valor até segunda-feira, 05/10. Se você não puder fazer a retirada até essa data, as bets devolverão o seu dinheiro, por meio dos bancos, até 14/10."
Na sexta-feira, Lula assinou ontem uma medida provisória (MP) que bane a atividade das casas de apostas em todo o território nacional. A ofensiva tem como justificativa central o combate ao superendividamento das famílias brasileiras. Com o banimento, ficam proibidos os jogos de linha (como o caça-níquel "jogo do tigrinho"), os jogos de colisão (como o "aviãozinho"), além de roletas virtuais e apostas esportivas.
A partir da publicação da MP, os apostadores estão impedidos de realizar novos depósitos ou transferências financeiras para as plataformas.
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Os sites de apostas continuarão no ar unicamente para que os usuários resgatem seus saldos. O prazo estipulado pelo governo para o saque voluntário termina às 23h59 do dia 5 de outubro. As empresas que dificultarem a retirada estarão sujeitas a sanções administrativas e criminais por apropriação indébita.
Para estruturar a retirada dessas empresas do país, o Ministério da Fazenda elaborou um cronograma de encerramento detalhado, que inclui um prazo até o dia 5 de outubro para que os apostadores recuperem seu dinheiro. Paralelamente à MP, que possui validade imediata, o Executivo enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei para criminalizar tanto a exploração dos jogos quanto a publicidade e o uso de dados para este fim, prevendo penas de até seis anos de prisão.
À meia-noite de terça-feira, 6 de outubro, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Comitê Gestor da Internet (CGI) determinarão o bloqueio dos sites e a remoção dos aplicativos em todo o país. A partir deste momento, não existirá mais oferta de jogo on-line legal no Brasil.
O pacote de medidas foi anunciado menos de três anos após o governo do petista ter sancionado, em dezembro de 2023, a chamada Lei das Bets, para regulamentar e prever uma taxação sobre as apostas on-line. Os cassinos virtuais não estavam previstos no projeto original, mas foram incluídos pela Câmara, com orientação de voto favorável pelo governo. O Senado chegou a votar pela exclusão desse ponto, mas a restrição não ficou no texto final.
Na época, a gestão Lula defendeu regularizar o setor, após seu crescimento sem qualquer regra durante o governo Bolsonaro — as apostas esportivas de quota fixa foram legalizadas em 2018, no governo de Michel Temer. O então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje candidato do PT ao governo de São Paulo, argumentava que os jogos de azar virtuais já eram tributados no mundo todo e geravam evasão de divisas.
Nas últimas semanas, houve uma mudança de posição. Pressionado pela disputa mais acirrada para a eleição presidencial, Lula incorporou o combate às bets em seu discurso como forma de reduzir o endividamento das famílias e já havia sinalizado que faria a proibição. O presidente chegou a comparar as bets ao crack e mirou nos clubes de futebol.