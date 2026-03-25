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ALTA DO DIESEL Governo Lula muda estratégia em busca de apoio de estados para reduzir preço do diesel importado Fazenda propôs subvenção de R$ 1,20 por litro em abril e maio

O governo Lula mudou a estratégia de negociação em busca de apoio e divisão dos cursos da proposta de reduzir o preço do óleo diesel em meio à crise a disparada do barril de petróleo. A alta preocupa pelo preço e também por conta do abastecimento

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou na terça-feira que o objetivo é dividir com os estados a subvenção de R$ 1,20 por litro do diesel importante, com cada parte arcando com metade. Antes, a ideia era zerar o ICMS, também dividindo custos

Segundo técnicos do Ministério da Fazenda, a sugestão veio de alguns governadores preocupados com desabastecimento do combustível em alguns estados, sobretudo para produtores agrícolas, devido à guerra no Oriente Médio.

A justificativa é que a alternativa é mais fácil de ser implementada. A redução do ICMS sobre o diesel envolve renúncia de receitas, que impacta a legislação eleitoral, e precisaria ser aprovada por unanimidade no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), formado por representantes de todos os estados, sob a coordenação do Ministério da Fazenda. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) exige a indicação de fontes de compensação, e a avaliação é que os estados não têm como fazer isso no momento.

Pela proposta do governo federal, o custo de R$ 3 bilhões, decorrente da vigência da medida por dois meses, até o final de maio deste ano, será dividido entre União e governos estaduais. A Fazenda propôs que a compensação se dê via Fundo de Participação dos Estados (FPE), mas isso ainda será discutido.

De acordo com um técnico a par das discussões, uma alternativa ao uso do FPE seria um subsídio direto aos exportadores pelos estados, como funcionou no enfrentamento do tarifaço do governo americano.

A proposta será discutida na quinta-feira, em São Paulo, pelos secretários de Fazenda. A expectativa é que todos participem. Na sexta-feira, está programada uma reunião do Confaz para deliberação, com expectativa de uma entrevista sobre o resultado da reunião no início da tarde.

A medida faz parte da estratégia do governo em dividir a conta com todos os envolvidos. Na esfera da União, a Fazenda zerou as contribuições para PIS/Cofins para o diesel e também criou uma subvenção com ambas as medidas somando R$ 0,62 por litro. Em compensação, a exportação de petróleo foi taxada em 12%. O argumento é que os produtores nacionais vão lucrar com o aumento da cotação internacional do petróleo e parte desse rendimento deve ser usado para amortecer o preço do combustível no mercado interno.

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