inflação Governo Lula projeta inflação de 5,31% e crescimento de 1,6% do PIB este ano Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Fazenda, divulgou as primeiras projeções feitas neste mandato

No primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva, a projeção para o crescimento econômico de 2023 foi revisada para 1,6%, e a inflação ficou projetada em 5,31%, pelas estimativas da Secretaria de Política Econômica (SPE), vinculada ao Ministério da Fazenda.

No estudo de novembro de 2022, realizado pela pasta ainda sob governo Bolsonaro, o cenário projetado para o PIB era de 2,1%, e a inflação estava em 4,60%, para este ano. No novo boletim, os "efeitos contracionistas da política monetária” são citados diretamente para justificar a esperada desaceleração no crescimento econômico.

A alta dos juros pelo Banco Central, para combater a inflação, está em 13,75% desde agosto de 2022. O custo do crédito elevado reduz o ritmo dos investimentos e a demanda da população, como um freio na atividade econômica.

A desaceleração da economia é projetada especialmente no setor de serviços e na indústria brasileira. Segundo o Boletim, dentre os fatores negativos está o “desaquecimento” do mercado de trabalho e a alta inadimplência, que aumenta o comprometimento de renda das pessoas físicas e, em última análise, diminui o consumo.

Principais projeções:

*O crescimento do PIB de 2023 foi revisado de 2,1% para 1,6%;

*De 2024 a 2027, a expectativa é de crescimento médio ao ano em cerca de 2,5%;

*A inflação, medida pelo IPCA, foi revisada de 4,60% para 5,31% em 2023

*Desaceleração no mercado de crédito deve persistir no primeiro semestre de 2023.

