A- A+

BRASIL Governo Lula publica decreto que altera estrutura do Coaf para combater o crime organizado Órgão é a unidade de inteligência responsável examinar e identificar operações financeiras suspeitas

O governo alterou a estrutura do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para ampliar o combate ao crime organido. As mudanças conta de um decreto publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira.

O decreto estabelece os quantitativos de cargos em comissão e de funções de confiança integrantes da estrutura do Coaf, além de promover o remanejamento e a transformação dessas funções. Permite também ajustes na organização interna do órgão, com atualizações de competências e alteração de denominações de unidades.





O decreto amplia de 39 para 66 as funções de confiança no órgão. Além disso, prevê a criação de três subunidades regionais, em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu (PR).

O Coaf é a unidade de inteligência financeira responsável examinar e identificar operações financeiras suspeitas, vinculada ao Banco Central. O órgão atua de forma integrada com a Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público no rastreamento de ativos e o apoio a investigações.

Veja também