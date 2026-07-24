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Orçamento Governo Lula reduz em R$ 5,7 bilhões bloqueio no Orçamento de 2026 Equipe econômica viu calculou que despesas com benefícios previdenciários e BPC vão terminar menor que o previsto

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva reduziu o bloqueio no Orçamento deste ano nesta sexta-feira. De acordo com o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, divulgado pelo Ministério do Planejamento, a contenção caiu de R$ 23,7 bilhões para R$ 17,9 bilhões. Uma redução de R$ 5,7 bilhões.

O orçamento segue sem contingenciamentos, instrumento usado quando há insuficiência de receita para cumprir a meta fiscal.

A meta de primário de 2026 é de superávit de R$ 34,3 bilhões, ou 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), com margem de tolerância de zero a 0,50% do PIB.

O movimento realizado na atualização orçamentária anterior, em maio, havia sido bastante restritivo. Naquela oportunidade, o governo aumentou o bloqueio em R$ 22,1 bilhões, para acomodar pressões dos benefícios previdenciários e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) dentro do limite de gastos do novo arcabouço fiscal.

O movimento feito, segundo um integrante da equipe econômica, já mirava um ajuste conservador, para “resolver o ano”, inclusive para permitir um cenário mais tranquilo em meio até a eleição. Portanto, era esperado que a previdência e o BPC não pressionassem mais as despesas do que já tinha sido projetado.

O governo tem gastado mais do que o esperado com as medidas de mitigação dos preços de combustíveis, principalmente gasolina e diesel, devido à elevação do preço do petróleo no mercado internacional devido à guerra no Oriente Médio. No início do mês, havia uma perspectiva de encerrar gradativamente as subvenções, mas o fim precoce do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã só permitiu a retirada do subsídio de R$ 0,35 do diesel.

Os outros continuam em vigor e, inclusive, foram recentemente renovados diante da nova escalada da commodity energética. Por outro lado, esse custo tem sido compensado com a arrecadação extraordinária em rubricas ligadas ao petróleo, como royalties e pagamento de imposto de renda de petroleiras.

De maneira geral, as receitas têm vindo em linha com a expectativa do governo. Frustrações pontuais, como a baixa arrecadação com dividendos após as mudanças no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) têm sido compensadas com outras receitas, pontuou um interlocutor.

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