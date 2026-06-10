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proteção jurídica Governo Lula registra marca Pix e reforça defesa do sistema após críticas dos EUA Reconhecimento de 'alto renome' concede proteção especial ao nome e ao símbolo do meio de pagamento criado pelo Banco Central

O governo anunciou nesta quarta-feira (10) o registro da marca Pix como de "alto renome" no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), um reconhecimento que amplia a proteção jurídica do nome e do símbolo do sistema de pagamentos instantâneos usado por milhões de brasileiros. A medida ocorre após os Estados Unidos incluírem o Pix entre as críticas apresentadas em uma investigação comercial contra o Brasil.

O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, durante reunião do Conselhão, em Brasília.

— O INPI registra como marca de grande renome o Pix do Brasil, associado ao Banco Central. É, na forma da lei de propriedade intelectual, a maior proteção que se pode dar à marca e para o símbolo — afirmou.

Na prática, o reconhecimento de alto renome coloca o Pix em uma categoria reservada a marcas amplamente conhecidas pela população e que recebem proteção especial prevista na legislação brasileira. Isso significa que o nome e o símbolo do sistema passam a ter uma proteção mais ampla contra usos indevidos no país.

A decisão foi anunciada em meio à reação do governo brasileiro às críticas feitas por Washington ao sistema de pagamentos. Em relatório divulgado neste mês, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) questionou o modelo de funcionamento do Pix e argumentou que o Banco Central atua simultaneamente como regulador e operador da plataforma.

O tema passou a integrar a lista de justificativas apresentadas pelo governo americano para defender novas tarifas sobre produtos brasileiros. A avaliação da gestão Donald Trump é que o modelo adotado pelo Brasil poderia prejudicar a atuação de empresas privadas do setor de pagamentos.

O governo brasileiro, por sua vez, tem rejeitado as críticas e reforçado a defesa do Pix. Integrantes da equipe econômica e do Palácio do Planalto avaliam que o sistema se tornou um dos principais símbolos da inovação financeira brasileira e um concorrente relevante para empresas estrangeiras do setor de pagamentos.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu em um evento segurando um cartaz com a frase "O Pix é do Brasil" e classificou como injustificadas as críticas americanas ao sistema.

Criado pelo Banco Central em 2020, o Pix se tornou o principal meio de pagamento do país e é utilizado diariamente por milhões de pessoas para transferências, compras e pagamentos de contas. O Banco Central ainda não se manifestou sobre o registro da marca anunciado pelo governo.

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