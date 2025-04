A- A+

tarifaço Governo Lula tenta manter negociação com EUA sobre tarifas, mas analisa reação Exportações brasileiras para o mercado americano serão tarifadas pelo menor patamar, assim como produtos da Cingapura e do Reino Unido. Entenda os critérios

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai avaliar os cenários decorrentes da aplicação de uma tarifa de 10% sobre a importação de produtos brasileiros, anunciada, nesta quarta-feira, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Após essa avaliação, caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidir qual o melhor caminho.

Segundo um integrante do governo Lula, qualquer movimento vai depender de uma análise criteriosa e completa. Paralelamente, seguirão as negociações entre Brasil e EUA mirando um acordo para que as exportações brasileiras não sejam prejudicadas.

A expectativa é que, se não houver acordo entre os dois países, o Brasil recorra à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Outro caminho seria retaliar os EUA com a elevação de tarifas e, ainda, a adoção de medidas em uma área sensível para os americanos: a propriedade intelectual.

Com isso, poderia haver taxação de filmes, musicais e livros e a cassação de patentes de medicamentos de uso não controlado, conforme publicou O Globo na última terça-feira.

O presidente dos Estados Unidos anunciou nesta tarde o que chama de "tarifas recíprocas" a serem aplicadas a todas as importações que entram no mercado americano.

Ele apresentou uma enorme placa com a lista de países, a tarifa que estas nações supostamente aplicam aos produtos americanos e o quanto os EUA passarão a cobrar desses parceiros a partir da meia-noite desta quinta-feira.

O Brasil aparece na lista dos países com a menor tarifa a ser cobrada, de 10%. Este será o patamar mínimo, disse Trump.

Assim como o Brasil, outros países que ficarão com os 10% são Reino Unido e Cingapura.

Veja abaixo a lista completa e entenda, na sequência, os critérios adotados:

Camboja - 49%

Vietnã - 46%

Sri Lanka: 44%

Tailândia - 36%

China - 34%

Taiwan - 32%

Suíça - 31%

Paquistão: 29%

Coreia do Sul - 25%

Japão - 24%

Malásia - 24%

União Europeia - 20%

Reino Unido - 10%

Brasil - 10%

Austrália: 10%

Turquia: 10%

Colômbia: 10%

Entenda os critérios

Na tabela apresentada por Trump, os países são listados de acordo com o que essas economias praticam de barreiras comerciais aos EUA.

O governo Trump considerou um conjunto de critérios: a diferença entre a tarifa de importação aplicada pelos EUA e pelo parceiro em questão, os impostos internos no país e, ainda, barreiras não-tarifárias.

O critério do governo americano foi sobretaxar em metade do que seria o nível de proteção.

Mas é um critério amplamente criticado por especialistas, ao confundir imposto interno com tarifa.

Além disso, é muito difícil mensurar em temos quantitativos barreiras não-tarifárias, como as que exigem certificação de origem para fins ambientais e de proteção de propriedade intelectual.

O Brasil aparece com nível de proteção de 10%. Por isso, receberá uma sobretaxa de 10%, que é o patamar mínimo definido pelo decreto de Trump.

Além das tarifas por país, Trump confirmou que vai impor 25% de taxa a todos os automóveis fabricados fora dos Estados Unidos a partir de meia-noite.

Ele já havia mencionado essa medida na semana passada e a confirmou hoje

