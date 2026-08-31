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BRASIL

Governo Lula tenta reabrir negociação do tarifaço em reunião com representante de Comércio dos EUA

Encontro virtual foi marcado após ligação entre Trump e presidente brasileiro

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O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio LulaO presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Os ministros do Desenvolvimento Indústria e Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa e de Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúnem nesta segunda-feira com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer.

A expectativa do governo brasileiro é reabrir as negociações sobre o tarifaço, que foram suspensas em 14 de julho.

A reunião com Greer será virtual e está prevista para a tarde desta segunda-feira (horário de Brasília).

Na semana passada, Márcio Elias disse esperar um diálogo difícil, diante das negociações com o governo americano que se arrastaram por um ano sem grandes avanços. Em julho, os Estados Unidos anunciaram a decisão de aplicar as tarifas de 25% e 12,5% sobre os produtos exportados para o mercado americano — as taxas se somam.

 

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— Vai ser um diálogo difícil, porque já foi no passado difícil — disse o ministro.

Segundo ele, a orientação dada pelo presidente Lula nas retomadas das conversas é tratar de todos os temas, sem restrições, mas preservar o interesse brasileiro.

A princípio, o ministro disse acreditar na possibilidade de ampliar a lista de setores que ficaram fora do tarifaço. Estão na lista de exceções café, carne bovina, petróleo cru, aeronaves e peças, celulose, sucos cítricos, por exemplo.

Levantamento do ministério aponta que 52,7% da pauta exportadora para os Estados não enfrenta imposição de sobretaxa e 47,3%, estão sujeitos a alguma tarifa. Segundo a pasta, 8,6 mil empresas estão sendo afetadas pelo tarifaço.

A reunião foi marcada após Lula ligar para o presidente Donald Trump em meados deste mês.

Apesar de o governo brasileiro ter dado início ao processo de aplicação da Lei de Reciprocidade contra os Estados Unidos, o ministro disse que esse assunto não estará na pauta da reunião desta segunda-feira.

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