Governo Lula vai avaliar acordo ArgentinaEUA no âmbito do Mercosul

O governo Luiz Inácio Lula da Silva vai analisar, em conjunto com os demais países do Mercosul, o acordo firmado na quinta-feira entre a Argentina e os Estados Unidos. Interlocutores de Brasília familiarizados com o tema afirmam aguardam dados disponíveis sobre o conteúdo e os impactos do entendimento.

Assinado em Washington, o acordo de comércio e investimentos entre Buenos Aires e os Estados Unidos prevê a ampliação do acesso de produtos dos dois países aos respectivos mercados e a redução ou eliminação de tarifas sobre uma ampla gama de bens. O entendimento foi celebrado pelas autoridades argentinas como parte da estratégia de abertura econômica do governo de Javier Milei, aliado do presidente americano, Donald Trump, na América Latina.

A margem de manobra usada pela Argentina para avançar em acordos comerciais fora do Mercosul, com foco nos EUA, foi ampliada por uma decisão adotada pelo próprio bloco em meados do ano passado. A pedido do governo Milei, os países do Mercosul assinaram, em Montevidéu, uma decisão que aumentou em 50 códigos tarifários — que podem abranger mais de um produto — a Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec), mecanismo que permite aos sócios aplicar alíquotas diferentes da tarifa comum nas importações de terceiros países.





Entre os pontos a serem conferidos no que foi acertado por Argentina e Estados Unidos, o principal é se as condições para a aprovação da medida estão sendo cumpridas. Uma delas estabelece que as reduções tarifárias só podem ser aplicadas a bens cujas exportações para cada Estado Parte do Mercosul representem menos de 20% das exportações totais do respectivo código. Além disso, para evitar concentração em determinados setores, as reduções ficam limitadas a 30% dos novos códigos por capítulo da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

No caso do acordo com os Estados Unidos, pelos termos divulgados, a Argentina se compromete a reduzir ou eliminar tarifas de importação sobre centenas de categorias de produtos, enquanto os americanos concordaram em cortar tarifas sobre cerca de 1.675 produtos argentinos. O tratado também inclui medidas para facilitar investimentos e modernizar procedimentos aduaneiros, além de cooperação em setores considerados estratégicos.

Antes da decisão, Brasil e Argentina podiam aplicar, até 2028, alíquotas distintas da Tarifa Externa Comum (TEC) para até 100 códigos. No caso do Uruguai, as exceções alcançavam 225 códigos até 2029 e, no do Paraguai, 649 até 2030. A ampliação aprovada manteve as disciplinas atuais e permitiu o acréscimo de 50 códigos a cada uma das listas nacionais.

