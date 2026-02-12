A- A+

RELAÇÕES COMERCIAIS Governo Lula vê avanço em aceno dos EUA sobre minerais críticos, mas descarta exclusividade Acordo a ser assinado com Índia terá caráter preliminar, afirmam interlocutores de Brasília

Integrantes do governo brasileiro receberam de forma positiva as declarações do secretário de Estado adjunto para Assuntos Econômicos, Energéticos e Empresariais dos Estados Unidos, Caleb Orr, sobre o interesse americano em investir no processamento de minerais críticos no Brasil.

Na avaliação de um importante interlocutor, há indicações claras de que Washington levará o tema à agenda bilateral, especialmente no encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, previsto para o mês que vem, em Washington.

Na quarta-feira, Orr afirmou que os EUA veem o Brasil como parceiro estratégico na área de minerais críticos. Segundo ele, há interesse em financiar projetos em todo o território nacional, inclusive nas etapas de processamento e refino.

O secretário também sinalizou que uma eventual negociação para encerrar o tarifaço sobre produtos brasileiros deverá incluir um acordo no setor de mineração.

Pessoas familiarizadas com o tema em Brasília ponderam, contudo, que não há garantia de tempo hábil para formalizar um entendimento mais estruturado antes da visita presidencial.

“Toda visita é ponto de chegada de um processo negociador e ponto de partida de outros”, resumiu um interlocutor. Além disso, lembram que o Brasil ainda elabora uma política para minerais críticos e estratégicos.

Os Estados Unidos já apresentaram um modelo próprio para tratar do assunto com um grupo de países, o que exigirá, segundo integrantes do governo, um “encontro de modelos”.

Se houver convergência, a premissa brasileira será mantida: o país não será fornecedor exclusivo de nenhum parceiro. Técnicos do governo afirmam ainda que faltam detalhes sobre acordos firmados por outros países, como a Argentina.

“O Brasil pode se tornar fornecedor de todo mundo, ou de alguns, dependendo do engajamento desses parceiros”, disse um interlocutor.

A possibilidade de processamento em território nacional é considerada elemento central. Caso haja convergência nesse ponto, a avaliação é que a visita a Washington poderá deixar iniciativas encaminhadas na área.

A posição brasileira é de negociar acordos bilaterais, com as mesmas regras para todos os países que negociarem com o Brasil. O primeiro tratado a ser assinado será com a Índia, durante visita de Lula prevista para depois do Carnaval.

Índia

No caso da Índia, o governo avalia que o acordo sobre minerais críticos a ser assinado durante a visita de Lula inaugura um processo formal de diálogo entre os dois países. Trata-se de um instrumento aberto e ainda em fase preliminar.

Segundo integrantes do governo, o entendimento não estabelece prazos, metas de investimento, volumes de exportação ou importação, nem trata de tarifas. É uma etapa inicial.

Interlocutores ouvidos pelo GLOBO afirmam que o contexto internacional não permite assumir compromissos que criem amarras. Propostas como a iniciativa americana de formar um grupo restrito de países para discutir o tema não interessam ao Brasil.

O argumento central é que o país já dispõe de peso próprio no setor. Com potencialmente a segunda maior reserva mundial de minerais críticos, o Brasil tem capacidade de negociação sem necessidade de aderir a “clubes” ou arranjos exclusivos. As reservas nacionais, afirmam integrantes do governo, garantem ampla margem de alavancagem.

