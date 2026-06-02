A- A+

tarifaço Governo Lula vê proposta de tarifaço dos EUA como sem fundamento Órgão americano sugere tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras, com algumas exceções

O governo brasileiro avaliou como "absurda" a proposta de taxação feita pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) ao concluir a investigação comercial contra o país, por não ter uma fundamentação técnica consistente. O órgão americano sugere tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras, com algumas exceções.

O argumento do Brasil é que o país tem déficit no comércio com os EUA e que não impõe tarifas aos produtos americanos que justifiquem as sanções.

Um dos pontos que mais causou contrariedade aos integrantes do governo foi a citação ao Pix. Segundo o USTR, o Banco Central favorece o sistema de pagamentos ao atuar simultaneamente como regulador e proprietário da plataforma, impor seu uso e limitar taxas cobradas por concorrentes americanos.

Por outro lado, há um entendimento de que a proposta de sanção poderia ser muito pior, com uma tarifa mais alta do que a de 25%. Também foram louvadas por membros do governo brasileiro as exceções e a menção à possibilidade de um acordo.

Outro ponto destacado foram as referências às negociações recentes. No encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump no dia 7 de maio, foi acertada a criação de um grupo de trabalho com integrantes dos governos dos dois países para discutir as tarifas praticadas no comércio entre Brasil e Estados Unidos.

De acordo com um integrante do governo brasileiro, na primeira reunião os americanos já avisaram que as investigações com base na Seção 301 seriam concluídas no começo de junho.

Veja também