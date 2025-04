A- A+

tarifaço Governo Lula vê taxas da China contra EUA como "antessala" para acordo com Trump após tarifaço Pequim anunciou tarifa de 34%, mesmo percentual aplicado por americano

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que o agravamento da guerra comercial, com a China taxando as importações americanas em 34%, mesmo percentual aplicado por Donald Trump a produtos chineses, pode ser a "antessala" para uma negociação entre Pequim e Washington.

Integrantes do governo brasileiro afirmam que um quadro mais claro sobre o que está acontecendo, inclusive o impacto da disputa entre os dois gigantes para a economia brasileira, só deve ser conhecido em algumas semanas.

Autoridades do governo Lula acreditam na possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e China, tal como ocorreu em 2020, durante o primeiro mandato de Trump.

Entre os pontos negociados entre o americano e os chineses, um deles previa que o país asiático comprasse mais de US$ 200 bilhões em produtos americanos ao longo de dois anos, para reduzir o déficit comercial bilateral, que chegou a US$ 420 bilhões em 2018.

Para integrantes do governo brasileiro, com a alta tributação aplicada pelos EUA contra a China, o Brasil sairia perdendo, de um lado, como uma possível invasão de bens industrializados chineses barrados pelos americanos.

Por outro lado, o país teria ganhos, vendendo mais produtos agropecuários à nação asiática.

Brasil e EUA são concorrentes em terceiros mercados em produtos do agro. Com a sobretaxa de 34%, as exportações americanas devem despencar.

Porém, de acordo com membros do governo Lula, é cedo ainda para fazer previsões, uma vez que o mundo inteiro quer um acordo com a Casa Branca.

Um ponto positivo, destacou um negociador brasileiro, é que existe um canal aberto para o diálogo com os EUA.

Por isso, pelo menos por enquanto, a ideia é não repetir o que outros países têm feito, adotando as mesmas tarifas impostas pelos EUA.

O Brasil quer cotas para exportar aço sem tarifa de 25% adotada por Trump e, na semana que vem, em reunião técnica virtual, tentará convencer os americanos a reduzirem a alíquota de 10% que passará a incidir, neste sábado, nas importações de todos os produtos brasileiros.

Um experiente embaixador enfatizou que, em um cenário de guerra, ninguém ganha.

A consequência é o empobrecimento da economia mundial. Mesmo com possíveis vantagens na venda de commodities para a China, a instabilidade e a falta de regras são ruins para o Brasil.

Os negociadores brasileiros tentarão chegar a um acordo com os EUA e acompanham as conversas de outros parceiros internacionais com os americanos.

Na falta de um entendimento, entre as opções sobre a mesa estão entrar com uma ação na Organização Mundial do Comércio (OMC) e tomar medidas de retaliação, como a adoção da mesma tarifa de 10% nas importações dos Estados Unidos e a quebra de patentes de medicamentos

Veja também