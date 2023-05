Governo manda recolher feijão impróprio para consumo: saiba o que fazer se tiver o produto em casa

A- A+

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou o recolhimento de quatro lotes de feijão das marcas Da Mamãe e Sanes, nesta sexta-feira. Os produtos foram classificados como impróprios para consumo humano. Uma análise laboratorial mostrou que os pacotes dos alimentos têm a presença de grãos mofados e ardidos.

Veja abaixo os lotes afetados pela medida:

Lote 51 do feijão cores, da marca Da Mamãe;

Lote 06 do feijão preto, da marca Da Mamãe;

Lote 030423 do feijão preto da marca Sanes;

Lote 080323 do feijão preto da marca Sanes.

De acordo com o Mapa, os feijões impróprios para consumo foram encontrados no estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Os alimentos devem ser recolhidos dos pontos de venda. E quem já adquiriu os produtos deve ficar atento e verificar se os lotes estão entre os classificados como impróprios.

"É de extrema importância que os consumidores estejam atentos e verifiquem cuidadosamente as embalagens dos produtos antes de adquiri-los", diz o Mapa em comunicado publicado nesta sexta-feira. "Caso os consumidores encontrem algum dos quatro lotes de feijão sendo comercializados, o Mapa orienta que denuncie imediatamente", acrescenta o texto.

O Mapa disponibilizou o telefone (61) 3218-2089 para recebimento de denúncias, que também podem ser feitas nos canais de atendimento dos órgãos de defesa do consumidor.

O ministério orienta ainda que os consumidores verifiquem se têm algum pacote de feijão das marcas e lotes mencionados em suas residências ou restaurantes. "Caso tenham adquirido esses produtos, o consumo deve ser interrompido imediatamente e o consumidor deve entrar em contato com o comércio onde foi adquirido para o procedimento de devolução ou descarte adequado", diz o Mapa.

Grãos mofados e ardidos

Os lotes de feijão das marcas Da Mamãe e Sanes foram identificados pelo Mapa em uma operação realizada entre os dias 10 e 13 de abril. Na ocasião, os servidores da pasta apreenderam de mais de 150 toneladas dos grãos no estado do Rio de Janeiro.

Uma análise laboratorial confirmou nos lotes havia presença de grãos mofados e ardidos acima do limite estabelecido. Trata-se de um indicativo da má qualidade do produto e representa risco à saúde dos consumidores.

"Esses grãos podem conter micotoxinas prejudiciais ao organismo, causando intoxicações alimentares e reações alérgicas", explicou o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Hugo Caruso, por meio de nota publicada pelo Mapa.

