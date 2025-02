Governo mexicano relança o selo 'Produzido no México' em meio a ameaças tarifárias de Trump

A- A+

O governo mexicano relançou nessa terça-feira o selo "Produzido no México", que destaca os produtos manufaturados no país, em meio à ameaça de tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, seu maior parceiro comercial.

A revitalização do logotipo, composto pela cabeça de uma águia acompanhada da inscrição, faz parte do chamado "Plano México", com o qual o governo da presidente Claudia Sheinbaum busca aumentar os investimentos e fortalecer a indústria nacional.



O objetivo é que o país "produza mais e melhor. A decisão é para aumentar nosso conteúdo nacional, reduzir importações desnecessárias, ampliar nossa produção e impulsionar as empresas e inovações do México", declarou o secretário da Economia, Marcelo Ebrard, durante um evento.

Autoridades dos Estados Unidos e do Canadá, parceiros do México no tratado de livre comércio T-MEC, acusam o país de ser uma porta de entrada para produtos chineses na região da América do Norte.

Sheinbaum negou essas acusações e afirmou que apresentará um programa de substituição de importações chinesas aos dois parceiros.

O emblema de qualidade "Produzido no México" já foi utilizado por governos anteriores para promover os produtos fabricados no país. No entanto, Sheinbaum decidiu relançá-lo, conferindo maior importância à iniciativa, em meio à ameaça de tarifas de 25% sobre as exportações mexicanas anunciada por Trump.

O republicano justifica essa medida como uma forma de pressionar México e Canadá – também alvo do aviso – a reforçarem seus esforços contra a migração ilegal e o tráfico de fentanil.

O presidente dos Estados Unidos adiou a entrada em vigor das tarifas por um mês, até o início de março, enquanto negocia com seus dois parceiros.

