A- A+

ARGENTINA Governo Milei espera fechar novo acordo com FMI até abril e vai consultar Congresso da Argentina Equipe do presidente argentino tenta renegociar sua dívida com o órgão multilateral

O governo argentino reafirmou nesta quarta-feira que “pretende” chegar a um acordo “no primeiro quadrimestre” do ano com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para a renegociação de sua dívida.

— Espera-se que o acordo esteja fechado no primeiro quadrimestre do ano — disse o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em entrevista coletiva. — Quando houver detalhes, os informaremos; se ainda não informamos, é porque, de fato, o acordo ainda não está fechado.

Além de prever uma solução para as negociações até abril, o governo de Milei pretende envolver o Congresso. O porta-voz acrescentou que o Parlamento será consultado sobre “a viabilidade” do futuro acordo, mas não especificou quando isso ocorrerá, se depois de o trato com o FMI estar fechado ou antes, para obter uma aprovação prévia.

Em dezembro, o FMI e a Argentina anunciaram a abertura de negociações para um novo programa de assistência. O anterior, concluído em março de 2022 pelo governo do ex-presidente de centro-esquerda Alberto Fernández (2019-2023), chegou ao fim em dezembro de 2024.

Esse último programa de assistência de “facilidades estendidas” visava à renegociação da dívida da Argentina para ajudar o país a pagar um empréstimo recorde de mais de 44 bilhões de dólares concedido em 2018 ao governo de direita de Mauricio Macri (2015-2019).



No sábado, em seu discurso de abertura das sessões ordinárias do Congresso, o presidente argentino, Javier Milei, afirmou que o governo está “avançando para um novo acordo” com o Fundo e detalhou que solicitará o aval do Parlamento para o programa.

As autoridades argentinas não especificaram em nenhum momento qual seria o valor desejado para o desembolso, mas vários veículos de imprensa argentinos estimam que seria em torno de 10 bilhões de dólares.

No início de fevereiro, o ministro da Economia, Luis Caputo, já havia mencionado o prazo do “primeiro quadrimestre” de 2025 para um novo programa de financiamento.

— Será fechado no primeiro quadrimestre, já temos quase tudo acordado, falta apenas acertar os detalhes finais — declarou na época.

Veja também