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BRASIL Governo muda regras para consignado do INSS e de servidores; entenda As medidas fazem parte do novo Desenrola, anunciado pelo governo nesta segunda-feira (4)

Junto com o novo Desenrola Brasil, o governo Lula anunciou mudanças no consignado do INSS e no consignado para trabalhadores do setor público.

A margem do empréstimo consignado para os aposentados do INSS passará de 35% para 40% e o prazo de pagamento subirá de 96 meses para 108 meses. Além disso, será autorizado um prazo de carrência de 120 dias para começar a pagar as parcelas.

Em contrapartida, o governo vai acabar com o cartão consignado e de benefícios para os aposentados do INSS, que hoje é de 10%. Esta medida atende recomendação do Tribunal de Contas a União (TCU), que constatou que taxa de juros nas modalidades de cartão consignado supera o teto de 1,80% ao mês.

As medidas fazem parte do novo Desenrola, anunciado pelo governo nesta segunda-feira. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a medida ajudará a reduzir o endividamento das famílias.





Durigan anunciou que haverá uma fase de transição para que a margem do consignado do INSS caia para 30%. Segundo ele, a margem será reduzida em dois pontos percentuais a cada ano.

Servidores

Para os servidores, a margem do também passará a ser de 40% e cairá gradativamente para 30%, da mesma forma que os aposentado do INSS. O prazo de pagamento subirá igualmente de 96 meses para 108 meses. Também será extinta a modalidade de cartão consignado para os servidores públicos.

– Hoje em dia, para além dos 35% de margem geral do consignado, têm 10% que são uma espécie de reserva para o cartão consignado e de benefícios, mas constatamos que nessa modalidade o juros está mais alto que no consignaod geral, o que não faz sentido – disse Durigan.

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