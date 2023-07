Governo nomeia Alessandro Stefanutto como presidente do INSS para reduzir fila de mais de 1,7 milhão

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu, nesta quarta-feira, o presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Glauco André Wamburg. Em seu lugar, nomeou Alessandro Antônio Stefanutto. A mudança foi oficializada no Diário Oficial da União de hoje.

Glauco estava à frente da presidência do INSS desde fevereiro, mas sua gestão era considerada interina. Stefanutto, por sua vez, atuava como chefe da Procuradoria Federal Especializada do instituto e, em março, passou a ocupar o cargo de Diretor de Orçamento, Finanças e Logística do INSS. Ele também participou do governo de transição de Lula na área responsável pela Previdência Social.

Stefanutto assume o instituto com o desafio de reduzir a fila de mais de 1 milhão de pedidos de aposentadoria, pensão e demais benefícios que aguardam análise. O número é referente ao mês de junho e foi divulgado pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, nesta quarta-feira.

O ministro tem afirmado que o objetivo do governo é fazer com que todos os pedidos represados sejam analizados dentro do prazo legal de 45 dias. A proposta da pasta é manter esse ritmo de avaliação até o final do ano.

Lupi afirmou que junho foi o terceiro mês consecutivo em que o INSS conseguiu reduzir a fila, que até maio estava em 1,8 milhão de requerimentos. Em média, a autarquia tem recebido em torno de 800 mil novos pedidos a cada mês, além de ter de administrar o estoque acumulado ao longo de anos.

