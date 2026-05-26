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AÉREAS Governo pede apoio do Congresso para converter MP das aéreas em lei para garantir crédito Medida é necessária para dar segurança jurídica à estruturação do produto financeiro pelo BNDES, segundo diretora do ministério

A diretora de Planejamento e Fomento do Ministério de Portos e Aeroportos, Júlia Lopes, pediu nesta terça-feira (26) que a Câmara dos Deputados ajude o governo a converter em lei a Medida Provisória 1.349, que criou o Regime Emergencial de Abastecimento Interno de Combustíveis e abriu espaço legal para o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) em linhas de crédito para as companhias aéreas.

Segundo ela, a medida é necessária para dar segurança jurídica à estruturação do produto financeiro pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Fazemos um apelo para o Congresso nos ajudar, se necessário, converter essa medida provisória em lei para que não se perca o objeto da linha. Porque quando for passar a valer o fundo já não tem mais a medida", afirmou durante reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) com representantes da aviação civil.

Segundo Júlia, o BNDES já trabalha na modelagem da linha de crédito, mas há preocupação no governo com a possibilidade de perda de vigência da MP antes da consolidação definitiva do programa. A diretora afirmou que a insegurança jurídica poderia comprometer a continuidade da oferta do produto financeiro às companhias aéreas.

"O BNDES já está trabalhando nesse produto e a nossa dificuldade é só dar essa segurança de que esse produto vai continuar hígido mesmo com a perda de vigência da medida provisória", disse.

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