PAC Governo pede corte de no máximo R$ 6 bi no PAC; relator apresenta parecer do Orçamento hoje Valor proposto no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) pelo governo era de R$ 60 bilhões

O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse que o corte no orçamento do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) deve ficar entre R$ 5 e R$ 6 bilhões. O montante, portanto, poderá chegar a R$ 54 bilhões.

— Não é o ideal, mas é aceitável — disse Randolfe ao Globo.

A definição do valor do PAC era um dos principais entraves para apresentação do relatório final da LOA pelo deputado Luis Motta (PL-SP). O texto deve ser votado ainda hoje na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e no plenário do Congresso Nacional.

