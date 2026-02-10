Governo pede 'derrubada em bloco' de decisões contra novas regras para VA e VR
Mudanças, previstas em decreto de outubro do ano passado, começam a valer nesta terça-feira (10) e têm como objetivo ampliar a concorrência no setor
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região a derrubada em "bloco" de decisões liminares que protegeram empresas de vale alimentação e refeição contra penalidades relacionadas às novas regras da Política de Alimentação do Trabalhador (PAT).
As mudanças, previstas em decreto de outubro do ano passado, começam a valer nesta terça-feira (10) e têm como objetivo ampliar a concorrência no setor, para beneficiar os lojistas que adotam o meio de pagamento e os trabalhadores que usam voucher. O decreto, porém, tem eficácia limitada diante das liminares que favorecem as quatro grandes do setor.
Em documento enviado nesta segunda, a Advocacia-Geral da União (AGU) pede que o presidente do TRF 3ª Região suspenda os efeitos das tutelas de urgência em favor das empresas Ticket, VR, Pluxee - três das quatro gigantes do setor - Vegas Card e UP Brasil. A Alelo, que faz parte do grupo das quatro maiores, também entrou com uma ação na Justiça, com liminar deferida parcialmente nesta terça-feira, mas seu processo não faz parte do pedido realizado pelo governo.
Leia também
• Stellantis e Jeep anunciam patrocínio ao Galo da Madrugada
• Renan Filho: Brasil tem tudo necessário para seguir ciclo virtuoso na infraestrutura
• Alelo obtém liminar na Justiça contra decreto que muda regras do vale-refeição e vale-alimentação
A solicitação da AGU não trata do mérito das ações, mas pede a derrubada das liminares. O presidente do TRF 3ª Região tem até 72 horas para ouvir os autores dos processos e o Ministério Público. O GLOBO apurou, contudo, que o órgão não descarta entrar com uma Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) no Supremo Tribunal Federal (STF) para comprovar sua prerrogativa para regulamentar o PAT.
De maneira geral, as liminares concedidas pela Justiça permitem que as empresas descumpram parte das obrigações do decreto sem sofrer punições. As "tiqueteiras" argumentam nas ações que o governo excedeu seu poder regulamentar no decreto ao impor diversas medidas que não estariam previstas na lei que criou o PAT.
Os principais pontos questionados pelas empresas são:
- Limitação das taxas cobradas dos comerciantes, com teto de 3,6% para a taxa de desconto e de 2,0% para a tarifa de intercâmbio entre emissora e credenciadora do cartão.
- Redução do prazo de liquidação financeira, de 30 para 15 dias corridos.
- A exigência de interoperabilidade plena entre os cartões VA e VR, para permitir que todos sejam aceitos em qualquer maquininha habilitada no PAT.
- Obrigatoriedade de adoção do modelo de arranjo aberto pelas tiqueteiras que atendam mais de 500 mil trabalhadores.
- Vedação de cláusulas de exclusividade entre empresas de vale e estabelecimentos comerciais.
As regras para taxa e prazo começam a valer nesta terça. As demais mudanças têm prazos mais longos.
Para a AGU, as liminares, ao afastarem, ainda que provisoriamente, a aplicação do decreto produzem efeitos que "transcendem os limites subjetivos das demandas e irradiam consequências sistêmicas deletérias à própria da política pública" do PAT. Os advogados da União destacam que o programa é de adesão voluntária e que, considerando todos os benefícios tributários, o programa significa uma renúncia de aproximadamente R$ 30 bilhões ao ano. Além disso, afirma que o legislador deu comandos abertos na lei, remetendo ao Executivo a tarefa de regulamentar.
"As decisões impugnadas ensejam lesão grave à economia pública, ao obstarem a implementação de medidas destinadas a corrigir distorções estruturais do mercado de alimentação do trabalhador, perpetuando dinâmicas de concentração econômica e frustrando os efeitos distributivos e concorrenciais que justificam, em última instância, a concessão de expressiva renúncia fiscal pela União", diz o documento assinado por Rubens Ventura de Almeida, coordenador-geral jurídico adjunto, e Gladys Assumpção, procuradora-regional da União na 3ª região.
O documento destaca ainda que, ao longo do tempo, foram consolidadas práticas de mercado que se distanciavam do objetivo do PAT de oferecer alimentação nutritiva e adequada ao trabalhador, como a cobrança de taxas abusivas e a utilização das margens para oferecer outros benefícios aos empregadores - que escolhem a empresa que vai oferecer o vale aos seus funcionários.
O pedido observa que as taxas médias cobradas pelas empresas de vale variam de 6% a 9%, muito acima de outros meios de pagamento, como o cartão de crédito (2,34%). Por isso, estima-se que 74% dos estabelecimentos deixavam de aceitar os vouchers, impedindo a efetividade plena da política. O documento destaca ainda a projeção da Fazenda de economia anual de cerca de R$ 8 bilhões com as mudanças e de aumento da rede de 743 mil para 1,82 milhão de estabelecimentos.
"A suspensão judicial desses dispositivos compromete diretamente a racionalidade econômica do PAT, perpetuando mecanismos de captura privada da renúncia fiscal e frustrando os objetivos sociais que justificam sua manutenção, o que evidencia, de forma concreta, a grave lesão à economia pública decorrente das decisões impugnadas."