BRASIL

Governo pede novos estudos para decidir futuro da usina nuclear de Angra 3

Obra paralisada desde 2015 poderá ser retomada ou descontinuada após nova avaliação técnica

Governo pede novos estudos para decidir futuro da usina nuclear de Angra 3 - Foto: Divulgação / eletronuclear.gov.br

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu nesta quarta-feira que a Eletronuclear e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terão de atualizar os estudos sobre a Usina Nuclear de Angra 3, em Angra dos Reis (RJ). A ideia é avaliar se o governo deve concluir a obra, buscar parcerias com a iniciativa privada ou até abandonar o projeto.

Segundo a decisão, os técnicos terão que apresentar três cenários: terminar a usina com ajuda de investidores privados, concluir a obra apenas com dinheiro público ou calcular quanto custaria desistir de vez do empreendimento.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu que Angra 3 é estratégica para o país.

— Angra 3 robustecerá o sistema integrado nacional com energia limpa, firme e de base, fortalecendo a segurança energética do país — afirmou.

As obras de Angra 3, iniciadas nos anos 1980, estão paralisadas desde 2015, após denúncias de corrupção reveladas pela Operação Lava-Jato. Hoje, estima-se que dois terços da construção estejam concluídos, com cerca de R$ 12 bilhões já investidos. Um estudo do BNDES apontou que a finalização do empreendimento custaria R$ 23 bilhões, enquanto a desistência poderia gerar um prejuízo de até R$ 21 bilhões.

Silveira já havia antecipado que cobraria a inclusão do tema na pauta do conselho. Em setembro, ele destacou que a retomada do projeto exige replanejamento do uso nuclear no país, não apenas pela segurança energética, mas também pelo papel estratégico em um cenário internacional de instabilidades.

Atualmente, o Brasil conta com duas usinas nucleares em operação, Angra 1 e Angra 2, que juntas respondem por 0,8% da capacidade instalada de energia elétrica do país, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Caso concluída, Angra 3 teria capacidade para abastecer cerca de 4,5 milhões de habitantes — o equivalente a 70% do consumo residencial do estado do Rio de Janeiro.

