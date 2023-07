Governo piora previsão de rombo nas contas públicas neste ano e indica novo bloqueio de R$ 1,5 bi

A- A+

O governo divulgou nesta sexta-feira uma piora nas projeções para o déficit nas contas públicas neste ano. A estimativa de déficit saiu de R$ 136,2 bilhões (1,3% do PIB) para R$ 145,4 bilhões (1,4% do PIB).

O Ministério do Planejamento também indicou que será necessário bloquear R$ 1,5 bilhão nas despesas discricionárias, que incluem custeio da máquina pública e investimentos. O último documento foi divulgado em maio e indicou bloqueio de R$ 1,7 bi.

O presidente Lula ainda precisa oficializar o bloqueio via decreto. A pasta do Planejamento apenas sinaliza a necessidade de conter as despesas.

Com a oficialização, o total bloqueado no ano subirá para R$ 3,2 bilhões.

Esse bloqueio é decorrente do aumento de despesas e é necessário para cumprir o teto de gastos, ainda em vigência, que trava as despesas federais à inflação do ano anterior).

As projeções fazem parte do terceiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas deste ano. O último documento foi divulgado em maio e indicou bloqueio de R$ 1,7 bi.

Veja também

ECONOMIA Caixa renegocia R$ 51 milhões em dívidas em 3 dias do Desenrola Brasil